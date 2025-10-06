自民党の総裁選挙では、県選出の自民党国会議員と県内の党員らが投票しました。

県関係の投票先と県選出議員が高市新総裁誕生をどう受け止めたかを取材しました。



◆KNB 神林記者

「東京永田町の自民党本部です。現在国会議員による投票が行われています。“#変われ自民党”をスローガンに行われた今回の総裁選、県選出国会議員は誰に党の再建を託したのでしょうか」



自民党の総裁選挙は高市さんと小泉進次郎さんによる決選投票の結果、高市さんが新しい総裁に選ばれました。

県選出の自民党国会議員は誰に投票し、高市新総裁の誕生をどう受け止めているのでしょうか。

「地方票、党員の票は大変重い」小林鷹之さんの推薦人に名を連ねた田畑裕明議員は

田畑裕明衆議院議員は、1回目の投票は推薦人となった小林鷹之さんに投票したとし、決選投票は誰に投じたか明言しませんでしたが、高市さん支持をほのめかしました。



◆田畑裕明 衆議院議員

「私自身は、地方票、党員の皆さんの票は大変重いものだと認識しておりました。国民の皆さん方が求めているそうした経済対策、そしてまた声無き声ですね、しっかり政策として実現する。そういったことを高市新総裁に期待したいと思います」



一方、富山市連が自らに代わる富山1区の候補者選考を進めていることについては。



◆田畑裕明 衆議院議員

「引き続き、信頼回復のためにしっかり職責を果たしていきたいというふうに思います。しっかり丁寧に謙虚に説明責任を果たしてまいります」

「今の国において必要な政策を立案して実現されるのは高市さん」茂木敏充さんの推薦人だった上田英俊議員

上田英俊衆議院議員は、1回目は推薦人だった茂木敏充さんに、決選投票では高市さんに投票しました。



◆上田英俊 衆議院議員

「やはり様々な役職を経験しておられた経験から、今の国において必要な政策を立案して実現されるのは高市さんではないかという思いで高市さんに投票しました」



Q.党の再建について

「自民党というより、むしろ1人1人の議員がしっかりと自分の所信を訴えて、政治家が信頼回復に向けて努めるということに尽きると思います。その延長線上に解党的出直しということがあるんだろうと思います」

「新総裁のもとで国の課題解決について頑張らなきゃいけない」石破内閣を官房副長官として支えた橘慶一郎議員

橘慶一郎衆議院議員は1回目、決選投票ともに当選同期の小泉さんに投票したとしました。



◆橘慶一郎 衆議院議員

「同期なので、同期の絆で今回そうしました。非常に会場の雰囲気としても やっぱりそうかな、という感じがあったんだと思います。新総裁のもとでまたあのいろんな国の課題の解決ということについて頑張らなきゃいけないのと思うのと 力を入れて頑張っていきたいと思います」

「しっかりした国家観で国民の命と国土を守り抜く信念が評価された」野上浩太郎議員は投票先を明らかにせず

野上浩太郎参議院議員は1回目、決選投票ともに投票先を明らかにしませんでした。



◆野上浩太郎 参議院議員

「やはり今、国内外大変厳しい状況の中で、しっかりとした国家観をもって国民の命とそして国土を守り抜くという強い信念が評価をされたのだと思いますし」



Q.党の今後について

「高市新総裁のもとで、やはり一致結束して進んでいくことが必要だと思いますし、様々な取り組みについてスピード感をもって進めていくことが重要だと思います」

県内の党員は全体の約4割が高市さんに 「強いリーダーシップを期待か」宮本幹事長

一方、県内の党員らが行った投票では、高市さんが6100票で1位となり全体のおよそ4割を占めました。

2位は小泉さん、3位は林芳正さんでした。



県内の投票総数は1万6214票で、投票率は68.07％でした。去年の総裁選よりも0.9ポイント高くなりました。



県内で高市さんが最も多く票を集めたことについて県連の宮本幹事長は。



◆自民党富山県連 宮本光明幹事長

「自民党としてもう少しリーダーシップをとって党の運営であるとか、党の政策を打ち出してほしいという、そういう党員の思いは、この間 鬱積していたのかなと思うと強いリーダーシップを発揮していただけるのが高市さんではないだろうかという票の表れだと受け止めています」