お笑いコンビ、アンジャッシュの渡部建（53）が6日までにYouTubeチャンネル「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」に出演。自身が明かした「マクドナルド」の裏技カスタム術の反響について言及した。

渡部は7月に同チャンネルでマクドナルドでの裏技を公開。「例えば、てりやきマックバーガー、マヨネーズ多めもできるし。フィレオフィッシュのタルタル多めもできる」「ポテトでいうと、塩多め、塩少なめ、塩別ができる」「ビッグマックは箱包装じゃなくて、袋包装に変えることができる」などと説明。反響は大きかったが、一部では「店員泣かせだ」との指摘もあった。

渡部は今回、イタリアンファミリーレストランチェーン「サイゼリヤ」でのカスタム術を公開。名物「ミラノ風ドリア」が「よく焼き」指定ができると明かした。

上機嫌で語る渡部に対し、撮影スタッフから「我々、マックのカスタムでちょっと物議を醸して…」とツッコミが入った。渡部は「ちょっといいですか。私が口にして大炎上…プチ炎上」と言い直した上で「行間を読んでください！ 行間を！」と主張。「忙しい時に『塩、別で！』は駄目ですよ。我々、日本人としてそういう教育を受けてきたじゃない。私も大行列の中で『すいません、僕、塩別で』って言わないですよ！」と言葉に力を込めた。それを聞いた撮影スタッフから「コメント欄が楽しみですね」とツッコミが入ると、渡部は「あおるんじゃないよ。何かと燃えるんだから、俺は」と切り返した。