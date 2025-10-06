¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤«¤é7¥«·î¡¡¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¸µSKE48¥¢¥¤¥É¥ë¡¡¶¯¤á¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÈÈþ¥Ò¥Ã¥×¤Ë¤É¤¤Ã
¸µSKE48¤ÇÇÐÍ¥¤Î²¬ËÜºÌ²Æ¤µ¤ó¤¬½µ´©SPA!10·î7Æü¹æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢´ë²è¡ÖÈþ½÷ÃÏ¿Þ¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉñÂæ½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î²¬ËÜºÌ²Æ¤µ¤ó
°¦¾Î¡Ö¤¢¡¼¡¼¤ä¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤ËSKE48¤òÂ´¶È¡£ÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿Èà½÷¤¬»ïÌÌ¤Ç¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ò²ò¶Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ²ñ¤ÇÌ´ÇË¤ì¡¢¸Î¶¿¤Ç¿´¤òÌþ¤ä¤¹¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÉ½¸½¡£Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê»£±Æ¡§¹â¶¶·ÄÍ¤¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§³¤À¥»ÖÄÅÆà¡ÊJULLY¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§°¾Àî·Ã»Ò¡Ë
¡Ú²¬ËÜºÌ²Æ¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û2002Ç¯8·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2025Ç¯3·î¤ËSKE48¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤ÏÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£12·î¤Ë¤Ï¡ÖNew Generation Theater The3rd¡Ø´æºî µÁ·ÐÀéËÜºù¡Ù¡×¤ÇÀÅ¸æÁ°¤ò±é¤¸¤ë¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏX¡Ê@ayaka812_O¡Ë¡¢Instagram¡Êayaka_oÒt¡Ë