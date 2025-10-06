峯岸みなみ、夫・てつやの不貞行為？ 暴露後インスタストーリーズ更新。子どものプライベートショット
元AKB48でタレントの峯岸みなみさんは10月6日、自身のInstagramを更新。ストーリーズにて子どもの姿を公開しました。
【写真】峯岸みなみのインスタストーリーズ
「東海オンエアてつやが不貞行為」配信者のコレコレさんは3日、「あやなん、インスタ裏垢で東海オンエアてつやが不貞行為をしていると暴露」などとポスト。掲載されたスクリーンショットには、峯岸さんの誕生日の前日にてつやさんが風俗店を利用した、という旨が書かれています。
コメントでは「あやなんの言ってることが本当だとしても、旦那（てつや）の不貞行為を責める権利があるのは奥さんの峯岸みなみだけなので第三者が掻き乱してほしくないなー」「憧れの人と結婚できても男はやっぱ浮気するんか、、、(本当ならの話」「普通に裏切りすぎない?」など、さまざまな声が寄せられました。
峯岸さんはストーリーズを更新6日、Instagramのストーリーズを更新した峯岸さん。「チームラボプラネッツ」の位置情報と共に、子どもと思われる手が写っています。今回の件には触れていませんが、今後何か動きはあるのでしょうか。注目です。(文:橋酒 瑛麗瑠)
