誤って転落すると抜け出すのが難しい「ため池」。事故を未然に防ごうと、スタントマンの実演を交えて子どもたちが危険性などを学びました。



「背浮き、背浮き」

「息、いっぱい吸って」



水に落ちてしまった時の対処方法を実演します。県が毎年行っている「ため池」の危険性などを学ぶイベント。ことしは見附市内の農業用のため池で開催され、地元の小学5年生と管理者などが参加しました。



（転落実演）

「水の中はね、苔が生えててつるつるです」

「先生、違いますか」

「ぜんぜん違います。ここ凄い滑ります」

「滑りますよね」





「ため池」は農業の水源や生態系の維持などの役割がある一方、決壊や転落などの危険があります。県によると、全国では毎年、20件前後の死亡事故が起きているということです。〈児童〉「結構、浅いと思ったら深かったからびっくりした」「見た目の割には滑ったり滑らなかったり、ちょっと怖いなって」「落ちるところも見られたし、浮き方も上手だったから結構、勉強になった」〈長岡技科大大学院 斎藤秀俊教授〉「子どもたちは、ため池では遊ばないもし水中の動物と一緒に遊びたいのであれば、学校の先生とかお家の方とか大人の人と楽しんでもらえれば」ため池には必ず斜面があり、落ちやすく、はい上がりにくいため、専門家は近くで遊ぶ際は注意するよう呼びかけています。