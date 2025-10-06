お笑い芸人の濱口優さんは10月6日、自身のInstagramを更新。親子で形作った影絵の写真を公開しました。（サムネイル画像出典：濱口優さん公式Instagramより）

写真拡大

お笑い芸人の濱口優さんは10月6日、自身のInstagramを更新。親子で形作った影絵のハートの写真を公開し、ファンの注目を集めています。

【写真】濱口優の家族で作るBIGなハート

「ほっこりしました」

濱口さんは「#濱口夫婦　#濱口家族　#息子くん　#３歳」とハッシュタグを付け、1枚の写真を投稿しました。写真には、腕を軽く曲げて息子を囲むようにハートを形作る濱口優さん、妻であるタレントの南明奈さんの“影”が写っています。

コメントでは、「すごく素敵な写真ですね」「仲良しで羨ましいです」「ほっこりしました」「かわいいです」「最近出産のお知らせ聞いたと思ってたらもう3歳ですか」と、温かい声が寄せられました。

たびたび仲むつまじい様子を公開している濱口さんと南さん夫婦。9月には南さんのInstagramにて、家族でアパレルの展示会に参加し、洋服選びを楽しんだと語っていました。

濱口優さんプロフィール

濱口さんは1972年生まれ、大阪府出身。1990年、有野晋哉さんとお笑いコンビ・よゐこを結成しました。数多くのバラエティー番組で活躍し、人気お笑いタレントとしての地位を確立。バラエティー番組『いきなり！黄金伝説。』（テレビ朝日系）の素潜りで魚を捕るキャラクターで一世を風靡（ふうび）しました。南さんとは2018年5月に結婚。
(文:勝野 里砂)