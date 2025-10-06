「もう3歳ですか」濱口優、妻・南明奈＆息子との家族ショット公開！ “影のハート”に「すごく素敵な写真」の声
お笑い芸人の濱口優さんは10月6日、自身のInstagramを更新。親子で形作った影絵のハートの写真を公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】濱口優の家族で作るBIGなハート
コメントでは、「すごく素敵な写真ですね」「仲良しで羨ましいです」「ほっこりしました」「かわいいです」「最近出産のお知らせ聞いたと思ってたらもう3歳ですか」と、温かい声が寄せられました。
たびたび仲むつまじい様子を公開している濱口さんと南さん夫婦。9月には南さんのInstagramにて、家族でアパレルの展示会に参加し、洋服選びを楽しんだと語っていました。
(文:勝野 里砂)
【写真】濱口優の家族で作るBIGなハート
「ほっこりしました」濱口さんは「#濱口夫婦 #濱口家族 #息子くん #３歳」とハッシュタグを付け、1枚の写真を投稿しました。写真には、腕を軽く曲げて息子を囲むようにハートを形作る濱口優さん、妻であるタレントの南明奈さんの“影”が写っています。
たびたび仲むつまじい様子を公開している濱口さんと南さん夫婦。9月には南さんのInstagramにて、家族でアパレルの展示会に参加し、洋服選びを楽しんだと語っていました。
濱口優さんプロフィール濱口さんは1972年生まれ、大阪府出身。1990年、有野晋哉さんとお笑いコンビ・よゐこを結成しました。数多くのバラエティー番組で活躍し、人気お笑いタレントとしての地位を確立。バラエティー番組『いきなり！黄金伝説。』（テレビ朝日系）の素潜りで魚を捕るキャラクターで一世を風靡（ふうび）しました。南さんとは2018年5月に結婚。
(文:勝野 里砂)