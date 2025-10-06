クマによる被害が全国で相次ぐ中、岐阜県の世界遺産・白川郷で10月5日、クマが観光客を襲い、現場周辺では警戒が続いています。

【写真を見る】写真撮影中 茂みの中から熊が… 世界遺産・白川郷でスペイン人観光客が熊に襲われケガ きょうもワナ設置など厳戒態勢 観光への影響も懸念 岐阜

(名古屋からの観光客)

「クマが出たの！？観光地は打撃ですよね」



(札幌からの観光客)

「この辺まで下りてこないかとちょっと心配」



クマが出没したのは5日午前8時半ごろ。岐阜県白川村の世界遺産・白川郷にあるバス乗り場近くで、スペイン人観光客の40歳男性が背後から襲われ、右腕を引っかかれる軽いけがをしました。





現場は人気スポットの近く…襲ったのは子どもの「ツキノワグマ」？

(柳瀬晴貴記者)「男性は友人と2人で写真を撮っていたところ、茂みの中からクマが現れたということです」

合掌造りの集落でも人気のスポット「和田家住宅」からほど近い場所で起きた今回の被害。付近には、クマとみられる足跡も…



(白川村役場 産業課 髙島一成課長)

「足のサイズも大人のクマまではいかない。小型のクマじゃないかと」



白川村によりますと、観光客の男性を襲ったのは体長1メートルほどの子どもの「ツキノワグマ」とみられています。

白川村でのクマ被害は2014年以来11年ぶり

海外からの観光客は…



(イタリアからの観光客)

「この辺りにクマが出たのかい？恐ろしいね。クマが出たと聞いて怖くなったよ」



(ベルギーからの観光客)

「森を歩くときは気を付けなくてはね。クマが周りにいるかもしれないから」

集落にある土産物店からも戸惑いの声が。



(土産物店の店員)

「来るのを控えようかなという人は増えるのではないか。結構、影響あると思う」

けさ、近隣の学校では、車で児童を送り届ける保護者の姿も見られました。



白川村でクマによる被害は2014年に、当時70代の夫婦が顔をひっかかれるなどして以来、11年ぶりです。



(児童の保護者)

「人を襲うクマが出てくるのは、保護者としては不安というか心配」

目撃情報はすでに昨年の倍以上に

白川村では今年度、クマの目撃情報がすでに昨年度の倍以上にあたる約90件寄せられていました。



ことしはエサとなるドングリの実りが悪く、クマがエサを求めて人里におりてきたとみられます。



白川村では、クマの目撃情報が多い展望台に通じる遊歩道を通行止めにし、警察、猟友会とともに周辺のパトロールやワナを設置するなどして警戒を強めています。