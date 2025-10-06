上白石萌音が、ニューアルバム『texte』を2026年2月にリリース。また、2026年3月21日、22日に神戸国際会館こくさいホール、同月29日にパシフィコ横浜国立大ホールにてライブを開催する。

（関連：上白石萌音、歌から滲む“人間”としての魅力 圧倒的なボーカル表現に触れた『yattokosa』ツアーを振り返る）

本情報は、10月5日に東京 青山 月見ル君想フにて約100名を招いて行われたトーク＆ライブ『Mone Kamishiraishi Special Live 105』にて発表されたもの。公演内では、デビュー作品『chouchou』のアートワークと同じスタジオで、当日撮影してきたばかりという新たなアーティスト写真も公開された。

本アルバムは、デビュー作と同じく“映像作品にまつわる楽曲を歌う”というテーマで制作。同作に収録されている曲の再録音も含め、映像作品のカバーとオリジナルを織り交ぜて収録される。

また、さまざまな縁から歌い繋いでこられたことを表した10周年ロゴや、3年日記帳やボールペンなどの10周年記念グッズの販売も開始となった。

なお、アルバムやライブの詳細は11月上旬に明らかになる予定だ。さらに、上白石は10周年に向けてさまざまな発表を行うとのこと。詳細は特設サイトへ。

＜上白石萌音 10周年に向けたコメント＞

お陰様で、歌い始めて10年が経ちました。ひとつひとつのご縁を振り返りながら、じっくりと感謝をお伝えする1年を。10周年イヤー、スタートです！！

上白石萌音

（文＝リアルサウンド編集部）