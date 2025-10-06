神奈川に「ふふ」初の“海を望むリゾート”誕生へ！ 全室オーシャンビュー＆天然温泉付き
スモールラグジュアリーリゾート「ふふ」初の海を望む宿“ふふ 城ヶ島 海風のしらべ”が、2026年3月から、神奈川・三浦市にオープン。公式サイトでは、10月1日（水）より、宿泊予約の受付を開始した。
【写真】超贅沢〜！ 海を望む客室温泉の様子
■客室は全34室
今回神奈川・三浦半島の最南端にオープンするふふ 城ヶ島 海風のしらべは、海と空がゆるやかに溶け合う水平線や、隆起した岩を打つ力強い波など、自然の息吹を間近に感じられる宿泊施設。
全室オーシャンビューのおしゃれな客室は、全34室を展開。全ての部屋に海を望む天然温泉を完備しており、やさしい潮風の香りに包まれながら、疲れをほどく湯浴みが楽しめる。
また、富士山と沈みゆく夕陽が目の前に広がる最上階のルーフトップも併設。自由に愉しめるフリーフローが用意され、チェックイン後はドリンクを片手に特別なひと時を過ごすことができる。
さらに、海の恵みを繊細に仕立てた日本料理が味わえるレストランが展開されるほか、この地ならではの体験と触れ合うアクティビティも満喫可能だ。
■“ふふ 東京 銀座”も開業
なお、11月16日（日）には“ふふ 東京 銀座”がオープン。東京メトロ銀座一丁目駅から直結という都心にありながら、四季と自然、日本の伝統と現代の感性が静かに交差する、開放的な空間が提供される。
