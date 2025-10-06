½Ð²ñ¤¤¤«¤é30Ç¯...àÃÂÀ¸Æü1Æü°ã¤¤áÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬ÌÁÍ§½ËÊ¡à¿ÆÌ©á2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö2¿Í¤ÏºÇ¶¯²á¤®¤ë¡×¡Ö¾Ð´é²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤ä¤é¤ì¤¿¤Ã¤Ã¡×
¸ª¤òÊú¤¡¢´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤...
¡¡ÃÂÀ¸Æü¤¬1Æü°ã¤¤¤ÎàÌÁÍ§á¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÉÍºê¤¢¤æ¤ß(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÆü¥Þ¥µ¤Ë¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª²Ö¤òÅÏ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤ï¤¿¤·¤¬µðÂç¥±¡¼¥¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹²ñÄ¹¤Ç¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾¾±º¾¡¿Í¤Î¸µ¤ò²ÖÂ«¤ò·È¤¨¤ÆË¬¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¾¾±º¤¬¸ª¤òÊú¤´ó¤»¡¢´é¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¿ÆÌ©¤½¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µðÂç¥±¡¼¥¤Ë¤Ï1Æü¤Ë61ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¾¾±º¤È2Æü¤Ë47ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÉÍºê¤Î¼Ì¿¿¤ÈÌ¾Á°¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¸åÆüÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¸À¤¦¡¢¡Ø¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥µ¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤ÎÉ±¤Î¾Ð´é²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤ä¤é¤ì¤¿¤Ã¤Ã¡×¡Ö¸ß¤¤¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤À¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤¹¤®¤Þ¤¹¥Ã¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ªÆó¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö2¿Í¤ÏºÇ¶¯²á¤®¤ë¡×¡Ö2¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æº£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤È¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÉÍºê¤Ï¡¢1995Ç¯¤Ë¾¾±º¤È½Ð²ñ¤¤¡¢98Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤¿1st¥·¥ó¥°¥ë¡Öpoker face¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤«¤Ä¤ÆÎøÃç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼«ÅÁ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£