「音がA代表」「ヘンリー、いいよ、音が」代表練習初日、独特の言い回しでトラップ&パスを褒めた“元日本代表10番”【森保ジャパン】
2025年10月６日、日本代表が10月10日のパラグアイ戦に向けて始動。千葉県内で全体練習をスタートさせた。この日、グラウンドで調整したのは５人。Jリーグ組の大迫敬介、長友佑都、安藤智哉、相馬勇紀、望月ヘンリー海輝だった。
１時間ほどのトレーニングの中、“声”で存在感を示したのが名波浩コーチだ。GK大迫を除く４人に、前田遼一、長谷部誠の両コーチを加えた６人でのパス練習の最中に、名波コーチが良いトラップやパスに対して独特の言い回しで褒めるのである。
「（トラップやパスの）音がA代表だよ」
「ヘンリー、いいよ、音が」
かつて日本代表の“10番”を背負い、華麗なトラップとパス、シュートで魅了した名レフティ・名波らしい評価の仕方だと、勝手ながらそう思った。
名波コーチにとって、トラップ&パスの“音”はその質を見極めるうえで重要な判断材料なのだろう。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
