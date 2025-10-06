広島県知事選挙は告示まで3週間をきっています。立候補を表明している前副知事・横田美香氏の活動を追いました。



■横田氏

「これ、ミカンですよね？」

■長畠農園 園主・長畠弘典さん

「こっちが“早生みかん”」

■横田氏

「早生みかん」

■長畠農園 園主・長畠弘典さん

「こっちが、“はれひめ”っていう品種なんです」

■横田氏

「へー」



10月5日、尾道市瀬戸田町の農園を訪れたのは県知事選に立候補を表明している横田美香氏です。





■長畠農園 園主・長畠弘典さん「昔はもっとここの景色が良かったんですよ」■横田氏「見晴らしが」■長畠農園 園主・長畠弘典さん「今もう管理ができなくなって、雑木が生えてきてるんで」■横田氏「ここも全部畑に戻せれば」横田氏は呉市出身。農林水産省の元官僚です。9月には事務所を開き、知事選へ向けた準備を本格化しています。■広島県 湯崎英彦知事「私は横田さんであれば、広島県知事にふさわしい人だと 思っておりますし、必ず勝つことができると信じております」横田氏は、湯崎県政を引き継ぐことを基本に、自分なりの政策を打ち出す考えです。農林水産業の生産力強化や観光振興などを訴えます。■横田氏「この広島をもっともっと魅力的なところ、人をひきつけていくようなところにしていきたい」■横田氏「瀬戸田のこのにぎわいにびっくりしてます」■尾道柑橘工房SETODA・原山奈美さん「海外の方もいらっしゃいますし、この島をめがけてきてくださるんですよ」5日、訪れたのは瀬戸田町でとれた柑橘を使った飲み物を提供するお店です。■横田氏「ライムエードです。（ライムの）皮の味が美味しい。ちょっと苦みがあって、このまさにちょっとグリーンな感じっていうんですかね、すみません、へたくそで。食レポは難しいです」瀬戸田町の農園では、現場の課題を直接聞きました。■長畠農園 園主・長畠弘典さん「島って畑が点在してるんで、作業効率がものすごい悪くて農地の集積と、それの園地改造ができれば、僕らの次の世代に、引き渡せるかなって思うんですよ」■横田氏「これからどんどん、少子になってくるし、人口も減ってくるわけですから、 減った人口でも、ちゃんと効率よく回せていけるような、田んぼ、畑を作って、次の世代に引き継げるようにしておくっていうのが、私たち世代のやはり役目だと思いますので」現場に目を向けることを意識しています。■横田氏「課題はやはり現場にありますし、 それぞれ違った地域によって違った課題があるというのは行ってみないとですね分からないところがありますので、今日はそういった意味で大変勉強にもなりました」これまでに知事選に立候補を表明しているのは横田氏のみです。そのほか、共産党広島県委員会は市民団体とともに候補者の擁立を調整しています。選挙は10月23日に告示、11月9日投開票です。2025年10月6日放送