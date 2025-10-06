広島市安佐北区の高陽地区で６日、路線バスの実証運行が始まりました。なぜその場所で？背景を取材しました。

若森明日香記者「午前１０時すぎです。安芸矢口駅前行きの実証運行のバスが出発しました」

６日、運行が始まったのは安佐北区の高陽地区を走る広島交通とＪＲバス中国の路線バス。

高陽車庫からフジグラン高陽を経由し、住宅街が広がる高陽台や矢口が丘を通過、ＪＲ安芸矢口駅を往復するルートです。

これまでは住宅街を通りＪＲ安芸矢口駅に向かうバスはなく、市内中心部へ向かう直通ルートのみでした。

なぜ実証運行に取り組むのか。そこには路線バスの課題がありました。

バス協調・共創プラットフォームひろしま 事業推進課 山本陽明課長「地区の皆さんの利便性向上、さらにバス事業の持続性。こういったものを確保できるよう取り組みを進めていきたい」

高陽地区では、朝と夕方の時間帯はバスの利用者は多いものの、日中は地区内で移動する人が多く、利用客や便数が少ないという課題が。

今回の実証運行では、高陽台の場合これまで往復５便のみだったところ、１６便まで増やし利用しやすくします。

女性「タクシーでいつも帰っていたので便利がよくなった。きょう初めてなのでちょっとドキドキしながら乗った。タクシーで何万円って使うからね」

利用客「最近タクシーが高くなったので、できるだけバスを利用している。（坂を）なんとか下りても上がるのがね。少しは助かるかも」

実証運行は１２月３０日まで行われ、利用者にアンケートを取りながら課題を見つけていくということです。