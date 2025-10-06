松田龍平、映画撮影経て法螺貝を購入 手元に来て発見「吹くところがない」
俳優の窪塚洋介、松田龍平、お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニア、豊田利晃監督が6日、都内で行われた映画『次元を超える』（10月17日公開）のDolby Atmos完成披露試写会の舞台あいさつに登壇した。
【写真】めっちゃ楽しそう…！笑顔でわちゃわちゃする窪塚洋介＆松田龍平
ジュニアは「法螺貝もスタジオに入って練習させていただいた」と秘話。豊田監督は「ジュニアと龍平は法螺貝を吹くシーンがあるので練習してもらった。龍平は法螺貝を買ったけど、ジュニアは『買う』って言って最終的に『やめとく』って」と暴露。するとジュニアが「さっき、しゃべったら龍平は『法螺貝、吹くところがないですよ』って」とにやり。豊田監督はミッドタウンで法螺貝を吹いていたそうで「ビルの中で響きがよかった」と笑い、窪塚は「どこでも持ってくるからね」と苦笑いを浮かべていた。
時間も空間も超越した“人間の物語”。社会の混沌に向き合い続けてきた豊田利晃監督が、自身の映画人生をかけて描くこん身の長編フィクション。物語の主人公は、孤高の修行者・山中狼介（窪塚洋介）。ある日、危険な宗教家・阿闍梨（千原ジュニア）の家で行方不明になる。狼介の恋人・野々花（芋生悠）から捜索を依頼された謎の暗殺者・新野風（松田龍平）は、彼の行方を追う中で、“法螺貝（ほらがい）”に導かれ狼蘇山へとたどり着く。やがて2人は“鏡の洞窟”で対峙し、時空と次元を超える壮大な旅へと巻き込まれていく。
舞台あいさつには、芋生悠、渋川清彦も参加した。
【写真】めっちゃ楽しそう…！笑顔でわちゃわちゃする窪塚洋介＆松田龍平
ジュニアは「法螺貝もスタジオに入って練習させていただいた」と秘話。豊田監督は「ジュニアと龍平は法螺貝を吹くシーンがあるので練習してもらった。龍平は法螺貝を買ったけど、ジュニアは『買う』って言って最終的に『やめとく』って」と暴露。するとジュニアが「さっき、しゃべったら龍平は『法螺貝、吹くところがないですよ』って」とにやり。豊田監督はミッドタウンで法螺貝を吹いていたそうで「ビルの中で響きがよかった」と笑い、窪塚は「どこでも持ってくるからね」と苦笑いを浮かべていた。
舞台あいさつには、芋生悠、渋川清彦も参加した。