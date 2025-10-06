神奈川や兵庫など全国でストーカー事件が相次いでいますが、被害は熊本でも決して少なくはありません。被害者の声をもとにストーカー被害を考えます。



「とにかく場所を問わず時間も問わずだったので心が休まる暇がない時期でしたね」



こう話すのは、県内に住む20代のAさん。学生時代の元交際相手からストーカー被害を受けているといいます。





■Aさん

「通学路の途中で腕を引っ張られたりとか、車内に連れ込もうとしたりとか、そういうことが本当に頻繁にやってたのでそこは本当に怖かったですね」

「盗撮されたものが仲間内で共有されていた」



盗撮されたAさんの写真や動画は脅しに使われ、それを口実に呼び出されたり、SNSで知らない人からメッセージが届いたりしたといいます。





■Aさん

「（SNSを）ブロックすると、家族がどうなってもいいのかとか、近所の写真を撮られていて、 今ここに来てるんだけどみたいな感じで、いつ接触するかわからない」





社会人となった今でも、SNSを使ったストーカー行為は続いているといいます。警察庁によりますと、全国のストーカー行為などの相談件数は過去5年、高い水準で推移していて、県内でも令和以降300～400件を認知しています。県内で多い相談は、待ち伏せなどのつきまといや面会、交際の要求、無言電話や連続メールの送信についてです。





■Aさん

「自分が我慢すればいつかなくなるんじゃないかとか、他の人が迷惑を被るくらいなら、私が受けていた方がマシ なんじゃないかっていうふうに、誰にも相談できなくなっていましたね」



Aさんは家族や友人にも打ち明けられず、警察に助けを求めました。警察は加害者を呼び出し、厳重注意をしたうえ、スマートフォンに入っている画像を消去させたといいます。しかし…。



「何で警察に言ったんだ」

■Aさん

「翌日に接触があって、警察に（相談に）行ったらこの人に知られちゃうんだ（と思った）」



警察へ相談したことが仇となりさらに苦しんだといいます。

国はストーカー規制法を改正するなど取り締まりを強化していて検挙数は増えています。



ストーカーはなぜなくならないのか。元加害者で現在は加害者の更生支援や被害者相談を行っている「ストーカー・リカバリー・サポート」代表の守屋秀勝さんです。





■守屋秀勝さん

「まずストーカー規制法そのものが緩すぎるというのが一つ挙げられます。加害者に対する更生支援、それでも止められない加害者に対してはGPSの強制設置義務化、治療の強制義務化、更生支援拡充。この3点が必要不可欠」



ストーカーの経験がある守屋さんはさらにこう続けます。



■守屋秀勝さん

「ストーカーの加害者は共感性に 著しく乏しいんです。自分勝手にどんどん自分の気持ちを押し付けてしまって、見捨てられる恐怖に翻弄されたまま追いすがってしまうんです。むやみやたらとSNS電話のブロックはやめてください」

「今まで電話繋がってた。LINE繋がってた。ショートメール繋がってた。それがいきなりブロックされたらもう相手と連絡を取れないということで加害者がパニックに陥ってしまうんですね。そうしたらどういったことが起きるかというと、次は相手がどこにいるか徹底的に探し出すんですよ。そうなって探してた時、凶悪な事件に発展する可能性、危険性が極めて高いんです。SNSとか電話は皆さん怖いと思うんですけど、ブロックせず放置しておく。で、それを証拠として警察に行くときに持っていってください」



このため守屋さんは加害者を孤独にさせないよう同じ目線でしっかりと話にを傾け根気よく接触を持つ対応をするといいます。



■守屋秀勝さん

「加害者っていうのは心を病んでいくわけですよ。それらの心をケアする更生支援の拡充がやっぱりまだ隅々に全然行き届いてないがために凶悪な事件が発生しているのではないかなと思っています」



しかし加害者の更生については、警察からカウンセリングなどの紹介はするものの、受けるか否かは加害者の任意となっています。



■Aさん

「加害者側もその気持ちのぶつけどころを、私じゃなくてもっとカウンセリングとか、そういうところに繋げられるように、その橋渡しをしてほしかったなと思っています」



【スタジオ】

（緒方太郎キャスター）

警察庁は神奈川の事件を受け各都道府県警にストーカー事案の対応強化を通達し、熊本県警は「今後の体制を検討する」と話しています。しかし加害者の更生の仕組みについては、整備されていないのが現状です。



（永島由菜キャスター）

守屋さんは、ストーカーの加害者、被害者の双方に対し、電話やLINE、対面での相談を通じて支援を行っていて、「一人で抱え込まず、気軽に相談してほしい」と話しています。



「ストーカー・リカバリー・サポート」の受付は年中無休・24時間電話やメールで対応します。

TEL:080-1501-5972

