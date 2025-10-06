自民党の高市総裁就任で何が変わるのか。今回の#みんなのギモンでは、「高市総裁 物価高と外交どうなる？」をテーマに菅原薫・日本テレビ解説委員が解説します。

◇

女性初の首相となる見通しの高市総裁、これから何をしていくのか、物価高対策と外交に注目していきます。

新総裁選出を受けた会見では、「何としても物価高対策に力を注ぎたい」と強調しましたが、中でも私たちの生活に関わるのが次の2つです。

1．ガソリンと軽油価格の引き下げ

2．給付付き税額控除

■ガソリン税の暫定税率廃止に意欲

まずは、高市総裁はガソリン価格と軽油の価格の引き下げに意欲を示しています。

いわゆるガソリン税の暫定税率を廃止しようということなのですが、この「ガソリン税の暫定税率」というのは、現在、ガソリン税に上乗せされている税金のことで、1リットルあたり25.1円が上乗せされています

廃止されれば、この25.1円の税負担がなくなります。

さらに、高市総裁は軽油に上乗せされている税率分の1リットルあたり17.1円についても廃止する意向を示しています。

来週以降に召集される見通しの臨時国会で法案を成立させ、できるだけ早い時期の廃止を目指す考えです。

■給付付き税額控除と現金給付

次に、給付付き税額控除についてです。こちらは、所得税の減税と、現金給付を組み合わせた制度です。

例えば、10万円の給付付き税額控除を導入したと仮定します。納税額が10万円より多い人は、10万円が減税となり、ほかの部分は納税する、つまり10万円分がお得になります。

そして、納税額が10万円以下の人、例えば5万円の人の場合は、この5万円が減税されるのに加えて、5万円の現金給付がつきます。つまり、こちらも10万円分がお得になります。

払っている所得税が控除額を下回る低所得者層の人も、同じ額だけ得をするように減税と給付を組み合わせるのが特徴の制度です。

この制度、立憲民主党も物価高対策として掲げています。

ただ、こちらはすぐに実施できるものではなく、高市総裁はまずは党内での議論を加速化させる考えを示しました。

そして高市総裁は、かつては食料品に限って消費税をゼロにする案についてもひとつの考え方だとしていました。

ただ、4日の会見では消費税率引き下げについて、「選択肢として放棄するものではない」とした上で、「すぐにできることを優先したい」と話しています。つまり、案として否定はしないけれども優先順位は低い、ということですね。

■主な外交日程は…首相に就任すれば早々に大一番

では次に、外交についてもみていきます。首相就任となれば早々に外交の大一番を迎えることになりそうです。

今後の主な外交日程ですが、重要な国際会議などが目白押しです。そして、なんといってもトランプ大統領の来日は、今月27日から29日とみられていて、首脳会談も行われる見通しです。

トランプ大統領の来日は2019年以来となります。

当時の安倍首相は、ゴルフや大相撲観戦など、これ以上ないほどのおもてなしで、トランプ大統領との距離を大きく縮め、信頼関係をより確かなものとしました。

■トランプ大統領の心つかめるか

高市総裁にとっては、今回の来日がトランプ大統領との初対面となりそうなのですが、まずは日米同盟の強化を確認し、個人的な信頼関係を築くことがなによりの課題となります。

高市総裁自身はこれまで、外交分野での要職を務めたことがなく、その外交力は未知数といわれています。ただ、強硬な保守的スタンスはトランプ大統領との共通点ともいえます。

ある外務省幹部は「高市さんは安倍さんの秘蔵っ子だから、トランプ大統領の心をつかむ最初のハードルはクリアできている」と話しています。

■中国「積極的で理性的な対中政策を期待する」

高市総裁の選出を受けて、中国政府は5日に早速、「積極的で理性的な対中政策を期待する」という談話を発表しています。

カレンダーを見てみますと、26日から中国・韓国を含む外交の日程が続いているのですが、その前の17日から靖国神社で秋の例大祭が予定されているのです。

高市総裁はこれまで、春秋の例大祭と8月の終戦の日にはかかさず靖国神社を参拝してきました。では、今回もいくのか？

高市総裁、実は去年の総裁選では、首相になっても靖国参拝すると明言していました。ただ、強硬保守というイメージがつきすぎることを避けた今回の総裁選では「適時適切に判断する」「外交問題にされるべきではない」と述べるにとどめています。

やはり、高市総裁の岩盤支持層は、強硬な保守層ですから、自らを総裁にしてくれた人たちには参拝してほしいという期待があるわけです。そこで、高市総裁がどう対応するのか注目です。

◇

これからの暮らしがどう変わるかは、高市さん個人だけでなく、チームとしての高市政権がどのように考えるかにかかってきます。その意味でも、党役員人事と組閣、チーム高市の顔ぶれに注目です。

（10月6日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【#みんなのギモン】身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）