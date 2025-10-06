なつめ・くるみ・デーツ。3つの薬膳素材で作った美容スイーツが発売
タキザワ漢方廠は10月1日、古来より薬膳食材として珍重されてきた食材を使用した薬膳菓子「極みの躍膳菓子 棗胡椰(そうころう)」を、全国取引薬局・薬店で発売した。
使用している3つの食材は、気血を補い心を養う効果があるとされ、鉄分・食物繊維・カリウムを豊富に含む「なつめ(棗)」、「補腎益精」の効果があるとされ、良質な脂質・ビタミンE・ミネラルが豊富な「くるみ(胡桃)」、疲労回復と滋養の効果で知られ、マグネシウム・カリウム・食物繊維などを含む「デーツ(椰子)。いずれも「食べる漢方」として重宝され、美容と健康をサポートする天然の薬として親しまれてきた。
デーツとくるみを、なつめで美しくサンドしたお菓子で、漢方の「君臣佐使」理論に基づき、それぞれの食材が互いの効果を高め合うよう絶妙にバランスを調整している。
保存料・着色料完全不使用。低糖質・グルテンフリー。価格はオープン。
