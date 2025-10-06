恋するおしりの「石けんスクラブ」がマイメロの限定デザインになって登場
ペリカン石鹸は10月1日、パーツケアブランド「恋するおしり」の「石けんスクラブ」がサンリオのキャラクター「マイメロディ」とのコラボデザインになった「【恋するおしり×マイメロディ】石けんスクラブ」の販売を開始した。
「【恋するおしり×マイメロディ】石けんスクラブ」(各1,980円)
本商品は、ペリカン石鹸が独自開発したからだも洗える、泡立つスクラブ。
今回のコラボでは、「マイメロディ」の50周年を祝した数量限定のスペシャルパッケージを展開。甘い香りのスウィートピーチをイメージしたデザインを取り入れている。
ジャータイプのフタには、両耳がたれている振り向きスタイルと、片耳がたれている寝そべりスタイルの2種類のイラストを用意している。
デザインは両耳がたれている振り向きスタイル、片耳がたれている寝そべりスタイルの2種類
価格は各1,980円。
(C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L661083
「【恋するおしり×マイメロディ】石けんスクラブ」(各1,980円)
本商品は、ペリカン石鹸が独自開発したからだも洗える、泡立つスクラブ。
今回のコラボでは、「マイメロディ」の50周年を祝した数量限定のスペシャルパッケージを展開。甘い香りのスウィートピーチをイメージしたデザインを取り入れている。
ジャータイプのフタには、両耳がたれている振り向きスタイルと、片耳がたれている寝そべりスタイルの2種類のイラストを用意している。
デザインは両耳がたれている振り向きスタイル、片耳がたれている寝そべりスタイルの2種類
価格は各1,980円。
(C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L661083