¡ÚNBA¡Û4ÆÀÅÀ3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¿É¤é¤Ä¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤É¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡×
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê£²£·¡Ë¤¬£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥ºÀï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬ÄãÄ´¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤â£±£°£³¡½£±£±£±¤È´°ÇÔ¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÈ¬Â¼¤Ë¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡È¬Â¼¤Ï£±£¹Ê¬´Ö¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢£´ÆÀÅÀ£³¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É£±¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ó£Â¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÏÁ´Áª¼ê¤ÎÉ¾²Á¤ò¸ø³«¡£È¬Â¼¤òÁ´Áª¼êÃæ¤Ç²¼¤«¤é£²ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö£Ä¡Ü¡×¤È¹óÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤ÇÈ¬Â¼¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤Û¤È¤ó¤É±Æ¶ÁÎÏ¤ò¸«¤»¤º¡¢¥·¥å¡¼¥È¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÂÇ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼çÎÏÁª¼ê¤¬·ç¾ì¤·¡¢È¬Â¼¼«¿È¤¬¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê»Â¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡ºòµ¨£Ê¡¦£Ê¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç½ÅÍÑ¤µ¤ì¤¿È¬Â¼¤ÏÈôÌö¤ò¸«¤»¡¢º£µ¨¤âÏ¢·¸¤ò½Å»ë¤·¤Æ³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÄãÄ´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤â´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£