◆国民スポーツ大会・サッカー競技▽少年男子準決勝 静岡１―０愛媛（６日、滋賀ビッグレイク）

準決勝が行われ、静岡県選抜が１―０で愛媛を下して７日の決勝に進んだ。０―０の後半２６分にＭＦ小柳希碧（のあ、常葉大橘高１年）がゴールを奪った。

決勝弾を演出したのは、藤枝東の堅い絆だった。後半２２分にピッチに立ったＦＷ森田一颯（藤枝東高１年）が、愛媛ＤＦラインの裏へ飛び出し、左サイドへ走る。それに合わせて、左サイドバックの大橋大洋（同２年）が絶妙の縦パス。受けた森田がマークを振り切り、内側に走り込んだ小柳にパス。これが決勝ゴールにつながった。

２人は中学時代、藤枝東ＦＣでも一緒にプレーした仲。「森田があそこに抜け出すのは分かっていた」と大橋は振り返った。森田も「俺たちのホットラインでやってやろう、と話していたんです」と笑った。

小柳はここまで２試合とも途中出場。森田は前日の準々決勝ではピッチに立っていない。そんな出番の少なかった選手が活躍して挙げた白星に、岡本淳一監督は「喜びも倍増しますね。ひとつのチームになってきました」と手応えを口にした。

３戦連続無失点で、東京との決勝に臨む。「このまま０点に抑えて優勝しよう、とＧＫやＤＦ陣で話しているんです」と大橋は声を弾ませた。２０１９年以来６年ぶりの日本一まで、あと１勝。森田も「勝って締めたい」と気を引き締め直した。（里見 祐司）