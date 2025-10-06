煮る時間わずか２分。鶏むねがしっとり、つるん！『鶏胸肉と青梗菜のオイスター煮』
見た目はしっかりごちそうなのに、実は材料を入れてたった2分煮るだけ！
うまみたっぷりのオイスターソースで味がピタリと決まり、柔らかな鶏胸肉とシャキッとした青梗菜、旨みが染みたしいたけに思わず顔がほころびます。
白いごはんによく合う、お手軽メインです。
『鶏胸肉と青梗菜のオイスター煮』のレシピ
材料（2人分）
鶏胸肉（大・皮なし）……1枚（約250g）
青梗菜……1株（約120g）
生しいたけ……3個
〈A〉
水……2カップ
オイスターソース……大さじ1
酒……大さじ1
しょうゆ……小さじ1
塩
粗びき黒こしょう
片栗粉
ラー油
作り方
（1）下準備をする
・しいたけは石づきを切り、縦半分に切る。
・青梗菜は葉を1枚ずつはずし、葉と茎に切り分ける。葉は一口大に、茎は長さ4cmに切り、大きければ縦に2〜3等分に切る。
・鶏肉は幅1cmのそぎ切りにし、塩小さじ1/4、粗びき黒こしょう少々をふって片栗粉を薄くまぶす。
（2）加熱する
フライパンに〈A〉を入れて混ぜ、しいたけ、青梗菜の茎を加えて中火にかける。煮立ったら鶏肉をなるべく重ならないように入れ、ふたをして2分ほど煮る。青梗菜の葉を加え、混ぜながら葉がしんなりするまで煮る。器に盛り、ラー油少々を回しかける。
おいしく作るコツ
鶏胸肉は繊維を断つようにそぎ切りにし、片栗粉をまぶしてから煮ると堅くなりません。煮汁に軽いとろみがつくことで味がよくからみ、一石二鳥です。
味は本格派なのに、手間は最小限。フライパンひとつで作れるオイスター煮、ぜひ気軽に食卓に並べてみてください。