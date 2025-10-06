煮る時間わずか２分。鶏むねがしっとり、つるん！『鶏胸肉と青梗菜のオイスター煮』

見た目はしっかりごちそうなのに、実は材料を入れてたった2分煮るだけ！

うまみたっぷりのオイスターソースで味がピタリと決まり、柔らかな鶏胸肉とシャキッとした青梗菜、旨みが染みたしいたけに思わず顔がほころびます。

白いごはんによく合う、お手軽メインです。

『鶏胸肉と青梗菜のオイスター煮』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉（大・皮なし）……1枚（約250g）

青梗菜……1株（約120g）

生しいたけ……3個

〈A〉

水……2カップ

オイスターソース……大さじ1

酒……大さじ1

しょうゆ……小さじ1

塩

粗びき黒こしょう

片栗粉

ラー油

作り方

（1）下準備をする

・しいたけは石づきを切り、縦半分に切る。

・青梗菜は葉を1枚ずつはずし、葉と茎に切り分ける。葉は一口大に、茎は長さ4cmに切り、大きければ縦に2〜3等分に切る。

・鶏肉は幅1cmのそぎ切りにし、塩小さじ1/4、粗びき黒こしょう少々をふって片栗粉を薄くまぶす。

（2）加熱する

フライパンに〈A〉を入れて混ぜ、しいたけ、青梗菜の茎を加えて中火にかける。煮立ったら鶏肉をなるべく重ならないように入れ、ふたをして2分ほど煮る。青梗菜の葉を加え、混ぜながら葉がしんなりするまで煮る。器に盛り、ラー油少々を回しかける。

おいしく作るコツ

鶏胸肉は繊維を断つようにそぎ切りにし、片栗粉をまぶしてから煮ると堅くなりません。煮汁に軽いとろみがつくことで味がよくからみ、一石二鳥です。

味は本格派なのに、手間は最小限。フライパンひとつで作れるオイスター煮、ぜひ気軽に食卓に並べてみてください。

（『オレンジページ』2025年10月2日号より）