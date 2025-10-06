カキの木そばに足跡、実を食べた跡も… 富山市でクマの出没相次ぐ
県内の人里でクマの出没が相次いでいます。
きょう、富山市では大沢野地域でクマの爪痕や足跡が見つかりました。
◆KNB 吉本記者
「住宅近くにあるこちらのカキの木には、爪の痕とみられる傷がくっきりと残っています」
富山市大沢野地域の坂本です。 カキの木そばの畑には、およそ20センチの足跡が複数、残っていました。
◆クマの痕跡を見つけた宮脇 賢治さん
「（ことし）ここに来たのは初めて。怖いわ」
きのう午前に確認した際は、爪痕や足跡はなかったということでクマは、きょうにかけて出没したと見られます。
◆クマの痕跡を見つけた 宮脇 賢治さん
「カキを食べた跡は、これじゃないかな、これこれ」
痕跡が見つかった地点は、カキをはじめ、実がなる木が密集しているうえ、移動経路となりやすい藪も近くにあります。
おととし10月には、このあたりでクマ2頭が捕獲されたということです。
現場周辺には、住宅のほか、特別支援学校や中学校もあります。
◆クマの痕跡を見つけた 宮脇 賢治さん
「子どもたちは学校で近くを通る、（クマは）夕方とか朝は来ると思う」
クマの出没を防ぐために、木の実や藪を取り払うなどの対策が必要になっています。