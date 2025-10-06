県内の人里でクマの出没が相次いでいます。

きょう、富山市では大沢野地域でクマの爪痕や足跡が見つかりました。



◆KNB 吉本記者

「住宅近くにあるこちらのカキの木には、爪の痕とみられる傷がくっきりと残っています」



富山市大沢野地域の坂本です。 カキの木そばの畑には、およそ20センチの足跡が複数、残っていました。



◆クマの痕跡を見つけた宮脇 賢治さん

「（ことし）ここに来たのは初めて。怖いわ」





宮脇 賢治さん（81）は午前9時ごろ、猟友会に所属する知人と自宅近くのカキの木でクマの爪の痕を、そばの畑で、足跡を見つけて市に連絡しました。きのう午前に確認した際は、爪痕や足跡はなかったということでクマは、きょうにかけて出没したと見られます。◆クマの痕跡を見つけた 宮脇 賢治さん「カキを食べた跡は、これじゃないかな、これこれ」



痕跡が見つかった地点は、カキをはじめ、実がなる木が密集しているうえ、移動経路となりやすい藪も近くにあります。



おととし10月には、このあたりでクマ2頭が捕獲されたということです。



現場周辺には、住宅のほか、特別支援学校や中学校もあります。



◆クマの痕跡を見つけた 宮脇 賢治さん

「子どもたちは学校で近くを通る、（クマは）夕方とか朝は来ると思う」



クマの出没を防ぐために、木の実や藪を取り払うなどの対策が必要になっています。