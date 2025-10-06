¡Ú²òÀâ¡Û¼«Ì±ÅÞ ¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤ÇÉÙ»³¸©ÆâÀ¯³¦¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡© À¯¼£µ¼Ô¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ
¢¡KNB ¾åÌî¥¥ã¥¹¥¿ー
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÀ¯¼£Ã´Åö¤Î¿ÀÎÓµ¼Ô¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤ÏÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ë¸þ¤±¤Æ³ÆÅÞ¤È¤É¤¦¶¨µÄ¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¢¡KNB ¿ÀÎÓµ¼Ô
¡Ö¤Ï¤¤¡¢Ï¢Î©¤äÀ¯ºö¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¸©Æâ¤Î³ÆÅÞ¤Ë¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸©Æâ¤ÎÂ¾ÅÞÂåµÄ°÷¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ï
¡þÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¡¡»³ÅÐ»Ö¹ÀÂåÉ½
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÊÝ¼éÇÉ¤ÎÏÀµÒ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Îò»ËÇ§¼±¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ê¤É¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¯ºö¤¬µÕÌá¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÂçÊÑ·üÇ°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤à¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ßË¡°Æ¡¢¤½¤Î¹ç°Õ¤òÃå¼Â¤ËÍú¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¡¢»äÃ£¤â¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÉ½»æ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤±¤É²¿¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¤à¤·¤íÀÎ¤Î¸Å¤¤¼«Ì±ÅÞ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¡£¹ñÌ±¤Î´Ö¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê´¶¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÍ¿ÅÞÂ¦¤¬¤É¤ì¤À¤±¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ËÜµ¤ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«Äê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ï¢Î©¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢²ÄÇ½À¤ÏË³¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡þ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡ÄíÅÄ¹¬·Ã»²µÄ±¡µÄ°÷
¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤ÎÌäÂê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¤Î¹âÆ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Î»ä¤¿¤Á¹ñÌ±¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤À¤±½Å¤¤ÀÇÉéÃ´¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ë¤Û¤ó¤È¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê´ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ï¢Î©¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅÞ¤ÎÂåÉ½¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤â¤´È½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤³¤³¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡×
¡þ¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¡¡º´Æ£Â§¼÷ÂåÉ½
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤íÅÞÆâ¤Ë¤â¡¢É½¸½¤¬°¤¤¤Ç¤¹¤¬·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡ÖÀ¯¸¢¤òÁÈ¤à¸Â¤ê¤ÏÀ¯ºö¹ç°Õ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤Þ¤º¤ÏÀ¯ºö¤ò¤¤Á¤ó¤È¤¹¤ê¤¢¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢²¿¤è¤ê¤â¤É¤ÎÅÞ¤ÈÁÈ¤à»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¤â¡¢ÍýÇ°¤¬ÅöÁ³°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤ÈÀ¯¸¢¤ÏÅöÁ³±¿±Ä¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Í×Ë¾¤ÏÅöÁ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Î´é¤Ö¤ìÊÑ²½¤Ç ÉÙ»³¤ÎÀ¯³¦¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¢¡KNB¡¡¿ÀÎÓµ¼Ô
¡Ö°ìÊý¡¢Àè¤Û¤É¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¸©Ì±¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê·ÐºÑÂÐºö¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Àè½µËö¤«¤é2100±ß°Ê¾å¾å¾º¤·¡¢Åê»ñ²È¤«¤é¤Î´üÂÔ¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡KNB¡¡¾åÌî¥¥ã¥¹¥¿ー
¡Ö¸©ÆâÀ¯³¦¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¢¡KNB¡¡¿ÀÎÓµ¼Ô
¡Ö¤Þ¤º¤Ï½°µÄ±¡ÉÙ»³1¶è¤Î¸õÊä¼ÔÁª¹Í¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£ÉÙ»³1¶èÁª½Ð¤ÎÅÄÈªÍµÌÀµÄ°÷¤ÎÌµÃÇ¡¦²Í¶õ¤ÎÅÞ°÷ÅÐÏ¿ÌäÂê¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÉÙ»³»ÔÏ¢¤ä¸©Ï¢¤ÏÊÌ¤Î¸õÊä¼Ô¤òÁª¹Í¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¡¢ÅÞ´´Éô¤ËÃÏ¸µ¤Ç1¶è¤Î¸õÊä¤òÁª¹Í¤¹¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÞ´´Éô¤Î´é¤Ö¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¸õÊä¼ÔÁª¹Í¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤ÎµÜËÜ´´»öÄ¹¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡þ¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡¡µÜËÜ´´»öÄ¹
¡ÖÉ¬¤º¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÞÌò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ú¤·Ñ¤°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿¹»³¤µ¤ó¤Ê¤ê¾®Þ¼¤µ¤ó¤«¤éÌÀ¸À¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë°Æ·ï¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡£µÞ¤Ë¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤Ï°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¢¡KNB¡¡¾åÌî¥¥ã¥¹¥¿ー
¡Ö¿·¤¿¤ÊÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ç¤âÉÙ»³1¶è¤Î»ÙÉôÄ¹Áª¹Í¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡þKNB¡¡¿ÀÎÓµ¼Ô
¡Ö¤¿¤À¡¢ÅÄÈªµÄ°÷ËÜ¿Í¤Ï¼¡¤ÎÁªµó¤Ç¤âÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¡¢¸õÊä¼ÔÁª¹Í¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ï7·î¤Î»²±¡Áª¤ÇÇÔËÌ¤·¡¢ÂÎÀ©¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¬µÞÌ³¤Ç¤¹¡£¸©Æâ¡¢Á´¹ñ¤È¤â¤ËÅÞ°÷¤«¤éºÇ¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Î¸µ¤ÇÅÞÀª¤Î²óÉü¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÐºÑÂÐºö¤äÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ê¤É¡¢²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤¹¤ëÃæ¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬¤É¤ó¤Ê¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤«¡¢ÅÞ°÷¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¸©Ì±¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×