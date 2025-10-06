欧州株　仏ＣＡＣ指数が独歩安に、米株先物は総じて堅調
東京時間19:24現在
英ＦＴＳＥ100　 9482.71（-8.54　-0.09%）
独ＤＡＸ　　24388.84（+10.04　+0.04%）
仏ＣＡＣ40　 7959.91（-121.63　-1.51%）
スイスＳＭＩ　 12520.99（+13.82　+0.11%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:24現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47107.00（+76.00　+0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6787.50（+23.50　+0.35%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25130.00（+138.00　+0.55%）