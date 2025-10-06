欧州株 仏ＣＡＣ指数が独歩安に、米株先物は総じて堅調
東京時間19:24現在
英ＦＴＳＥ100 9482.71（-8.54 -0.09%）
独ＤＡＸ 24388.84（+10.04 +0.04%）
仏ＣＡＣ40 7959.91（-121.63 -1.51%）
スイスＳＭＩ 12520.99（+13.82 +0.11%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:24現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47107.00（+76.00 +0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6787.50（+23.50 +0.35%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25130.00（+138.00 +0.55%）
