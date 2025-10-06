千原ジュニア、22年ぶりに“お友達”豊田利晃監督の作品に参加 ちょい役の想定が「めちゃくちゃしゃべった」
お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニア（51）、豊田利晃監督（56）が6日、都内で行われた映画『次元を超える』（10月17日公開）のDolby Atmos完成披露試写会の舞台あいさつに登壇した。
【動画】千原ジュニア、22年ぶりに“友達”豊田利晃監督の作品に参加も…「完全に騙された」
2人は『ポルノスター』（1998）、『ナイン・ソウルズ』（2003）などでタッグを組んだ間柄。冒頭のあいさつで22年ぶりの豊田作品に参加したことについて、ジュニアは「久しぶりにお友達と一緒に仕事ができて楽しかったです」と笑顔を見せた。ただ、オファーを振り返るとジュニアは「最初に電話かかってきて『今度、映画やるねんけど、ちょっとだけ手伝ってくれへん？』と。『エエよ』と言って台本が送られてきたら、めちゃくちゃしゃべってる（笑）。完全に騙された印象ですね」とボヤいて笑わせた。
現場の雰囲気もよかったそう。「久しぶりでしたけど知った顔がたくさんいて。皆さんに優しくしていただいた」と述懐。ただ、気遣うことも多かったという。ジュニアは「僕が10代のころ知っている。名も無い青年同士の友達から始まっている。監督でもなんでもなくて。現場で僕が『豊田！』と言うと、周りの人たちが『監督に何の口の聞き方しとんねん』となると思った。現場で極力しゃべらず失礼のないように。その辺りも大変だった」と笑う。イベントでも、うっかり「豊田」と言ってしまい、「監督」とジュニアが言い直すと会場には笑いが響いていた。
時間も空間も超越した“人間の物語”。社会の混沌に向き合い続けてきた豊田利晃監督が、自身の映画人生をかけて描くこん身の長編フィクション。物語の主人公は、孤高の修行者・山中狼介（窪塚洋介）。ある日、危険な宗教家・阿闍梨（千原ジュニア）の家で行方不明になる。狼介の恋人・野々花（芋生悠）から捜索を依頼された謎の暗殺者・新野風（松田龍平）は、彼の行方を追う中で、“法螺貝（ほらがい）”に導かれ狼蘇山へとたどり着く。やがて2人は“鏡の洞窟”で対峙し、時空と次元を超える壮大な旅へと巻き込まれていく。
舞台あいさつには、窪塚洋介、松田龍平、芋生悠、渋川清彦も参加した。
【動画】千原ジュニア、22年ぶりに“友達”豊田利晃監督の作品に参加も…「完全に騙された」
2人は『ポルノスター』（1998）、『ナイン・ソウルズ』（2003）などでタッグを組んだ間柄。冒頭のあいさつで22年ぶりの豊田作品に参加したことについて、ジュニアは「久しぶりにお友達と一緒に仕事ができて楽しかったです」と笑顔を見せた。ただ、オファーを振り返るとジュニアは「最初に電話かかってきて『今度、映画やるねんけど、ちょっとだけ手伝ってくれへん？』と。『エエよ』と言って台本が送られてきたら、めちゃくちゃしゃべってる（笑）。完全に騙された印象ですね」とボヤいて笑わせた。
時間も空間も超越した“人間の物語”。社会の混沌に向き合い続けてきた豊田利晃監督が、自身の映画人生をかけて描くこん身の長編フィクション。物語の主人公は、孤高の修行者・山中狼介（窪塚洋介）。ある日、危険な宗教家・阿闍梨（千原ジュニア）の家で行方不明になる。狼介の恋人・野々花（芋生悠）から捜索を依頼された謎の暗殺者・新野風（松田龍平）は、彼の行方を追う中で、“法螺貝（ほらがい）”に導かれ狼蘇山へとたどり着く。やがて2人は“鏡の洞窟”で対峙し、時空と次元を超える壮大な旅へと巻き込まれていく。
舞台あいさつには、窪塚洋介、松田龍平、芋生悠、渋川清彦も参加した。