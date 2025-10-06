東急田園都市線の衝突・脱線事故で、運輸安全委員会は先ほど、現場調査を「今日中に終了するのは難しい」との見方を示しました。事故現場から白賀エチエンヌ記者の中継です。

◇

発生からまもなく20時間です。線路に残ったままの電車に先ほど、動きがありました。

東急電鉄の作業員らがライトを照らしながら、車輪を中心に確認作業を進めていましたが、午後6時すぎから車輪が少しずつ浮きあがる様子が確認できました。

東急電鉄によりますと、5日夜遅く、神奈川県川崎市の田園都市線・梶が谷駅で渋谷行きの電車が、停車していた回送電車に衝突し回送電車が脱線する事故がありました。

現場では国の運輸安全委員会による調査が進められていますが、午後5時ごろ、調査官が報道陣の取材に応じ、現場での調査について「今日中の終了は難しい」との見方を示し、車両を動かすことができるメドも分からないとしました。

衝突部分は人が入ることができない状態で、電車を動かしたうえで詳しい損傷状況などを確認する方針だということです。

現在も田園都市線の渋谷駅から鷺沼駅までの区間などで運転を見合わせていますが、運輸安全委員会が車両を動かす許可を出したあとも復旧には数時間かかるということで、影響はさらに長引く見通しです。