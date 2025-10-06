Aぇ! groupの草間リチャード敬太さん（29）が6日、釈放されました。公開が予定されている映画や現在展開されている企業広告、ラジオ番組への影響を取材しました。

草間さんは今月4日、東京・新宿区のビルの出入り口付近で、下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕されていました。所属事務所は、同日に草間さんの活動休止を発表しています。

■映画、ラジオ、企業広告…今後の対応は？

草間さんらグループのメンバー5人が出演する映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（来年1月公開予定）はすでに撮影を終えており、配給の東宝は「詳細が分かり次第対応を検討する」と回答。

メンバーたちがレギュラー出演しているラジオ番組『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』は、草間さんを除く「メンバー4人で番組を継続していく」とし、草間さんの復帰については「事務所に復帰し次第、協議して検討」としています。

また、ブランドアンバサダーを務めるヘアカラーブランド『Palty』は、草間さんらメンバー5人の写真を公式サイトに掲載していましたが、4日に当面掲載を中止することを決定。今後の対応については「事務所との協議を重ねて検討していく」ということです。

そして、イメージキャラクターを務めるスキンケアブランド『Avène』は、「本日、当該タレントを含む所属グループを起用しての広告関連の活動を中止することを決定いたしました」とコメント。今後については「現在事務所サイドと協議中ですので、詳細なコメントは差し控えさせていただきます」としています。