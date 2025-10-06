奥さんが里帰り出産で家にいないとき、気が緩む男性が多いようです。今しかないと言わんばかりに、飲みに行ったり浮気をしたりと奥さんを裏切る行為をして、離婚を告げられるパターンもあるといいますよね。そこまでではないにしても、軽率な行動を見ていた周りの女性にドン引きされることもあるようで？ 今回は、後輩が作ってくれた弁当を受け取ったら子持ち女性社員に説教された夫の話をご紹介いたします。

手作り弁当を受け取ったら非難轟々

「妻が里帰り出産のために実家に帰っているとき、それを知った職場の後輩の子がお弁当を作ってきてくれたんです。妻がいなくなって食事の栄養バランスが偏るだろうからと、気を使ってわざわざお弁当を作ってきてくれたのがうれしくて、ありがたく受け取りました。

するとその様子を見ていた子持ちの女性社員たちが『奥さん体調悪くて早めに里帰りしたんですよね？』『誰の子を産むのかわかってますか？』『そんなときに夫が若い女性からお弁当を作ってもらってるなんて知ったら……』と非難轟々。俺的にはおいしいごはんを食べれてラッキーくらいにしか思ってなかったのに『私たちならブチ切れ案件です！』と説教されてしまいました。たしかに考えが甘かったかな、と反省してお弁当は断ることにしましたよ」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 既婚者にお弁当を渡すほうもどうかしてますが、受け取るほうも無神経ですよね。奥さんがどう思うかを想像してほしいものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。