お笑いコンビ、アンジャッシュの渡部建（53）が6日までにYouTubeチャンネル「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」に出演。グルメ王としての生存戦略を明かした。

撮影スタッフから「グルメタレントとして生き残るために気を付けたことは？」と聞かれた渡部は「テレビで言うと、彦摩呂さん、（ホンジャマカ）石塚（英彦）さん。食べてておいしそうな体形の方じゃないですか。ここで勝負しても勝てないと。食べてても細かったら、見え方変わるかなと思った。体形維持は相当気を付けましたね」と切り出した。

体形維持のコツについては「一番体重落ちるのって、僕の経験上、おなかがすいた状態で一晩しっかり寝た時なんですよ。基礎代謝が上がった状態で」とした。その上で「ポイントはご飯食べてから、絶対4時間は寝ない。ちょっとおなかすいたなっていう状態で寝る」と説明した。

さらに「基礎代謝を上げるには、筋肉量が必要。筋肉がデカい、お尻とももしか鍛えない。そしたらスクワットなんですよ」と主張。「デカい筋肉が短時間で鍛えられるんで。見た目はブサイクな身体だだけど、太らない身体になる。筋肉量が増えて基礎代謝が上がるんで燃焼しやすくなる。その2つです」と総括した。