女優の大地真央（69）が6日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。髪形について語った。

MCの黒柳徹子（92）が「髪形はなんか、誰かを目指してるんですって？」と聞くと、大地は「ハハハハ…」と笑い、「ちょっとミック・ジャガーを…。角切りではなく」と答えた。

そして黒柳が「角切りの料理人などもそうですけども、とても面白い役をこの頃おやりになったりして」と言い、CMの角切り頭の写真が出された。すると黒柳は「これすごいですよね。相当いい線いってて…。これ本当の髪の毛なの？ カツラ？」と尋ねた。大地は「特殊メークで…。実は最初にツルッと坊主というか…。その上にまた角刈りをのせて…」と説明をした。

そして黒柳は「この角刈りの依頼がきた時はどうでした？」と質問、大地は「そうですね、あの…。まあ、いいかなみたいな」と答えた。

そして黒柳が「いろんな役ね、宝塚の時もなすったんですから」と言い、大地は「そうですね、角刈りは初めてでしたけど。その前に尼さんとか。皆さんが楽しんでくださればいいのかなと思って」と打ち明けた。

そして夫のデザイナー森田恭通さんの反応を聞かれると「結構ウケてました」と明かした。