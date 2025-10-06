°ËÅì¤æ¤«¤ê¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï±à¤Þ¤ê¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤Æ¡×¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤ë¤â¸å¤Ë¼Õºá¡Ö¾®»Ø¤ÎÁÛ¤¤½Ð¡×¤Î»×¤¤½Ð¸ì¤ë
¡ÖÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ²»³Úº×¡¡2025¡×¡Ê¶¨ÎÏ¡¦Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥ÄNEWS¡Ë¤¬6Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¶è¤ÎËÌ¤È¤Ô¤¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¾¼ÏÂ100Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥ï¡¼¥É¡Á¤³¤Î¿Í¤³¤Î²Î¡Á¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿°ËÅì¤æ¤«¤ê¡Ê78¡Ë¤Ï¡Ö¾®»Ø¤ÎÁÛ¤¤½Ð¡×¤ò¡¢¾¾ºê¤·¤²¤ë¡Ê75¡Ë¤Ï¡Ö°¦¤Î¥á¥â¥ê¡¼¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì²Î¾§¤·¤¿¡£
°ËÅì¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Ð¤«¤ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¶Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£±à¤Þ¤ê¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤È¤Ç¼Õ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤Ë1967Ç¯¤ÎÈ¯ÇäÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¾¾ºê¤Ï¡Ö¾ðÇ®Åª¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£±Ç²è¤Î¡Ø¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¡£²Î»ì¤ÏËüÍÕ½¸¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾Þ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤ÏÄ¹¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬1978Ç¯½Õ¤ÎÁªÈ´¹â¹»Ìîµå¤Î¹Ô¿Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸µ¹â¹»µå»ù¤é¤·¤¯¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê29¡Ë¤Ï¿·¶Ê¡ÖFun¡ªFun¡ªFun¡ª¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£4¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ò½¾¤¨¤Æ·Ú²÷¤Ë²Î¤¤¡¢ÍÙ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ7Ç¯ÌÜ¡£³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤¬¤¢¤ë¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤ÏÀ¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£Æü¤â1ÆüÀ¹¤ê¾å¤¬¥ì¥ª¥ó¡×¡£ºÇ¸å¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡È¥ì¥ª¥ó¸ì¡É¤Ç¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Ù¥¹¥È¥«¥é¥ª¥±¾Þ¤ÏÀîÌî²ÆÈþ¤Î¡ÖËÌ¤ÎÎø¾ð²Î¡×¡¢¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¾Þ¤ÏÊ¿¾¾°¦Íý¤Î¡ÖÉô²°¤ÈY¥·¥ã¥Ä¤È»ä¡×¤À¤Ã¤¿¡£¾©Îå¾Þ¤ÏÀÄ»³¿·¡¢ÆÁ±Ê¤æ¤¦¤¡¢2¿ÍÁÈ²ÎÍØ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÉ÷ÎØ¡×¡¢3¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLAST FIRST¡×¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÌÏÍÍ¤ÏBS¥Æ¥ìÅì¤Ç11·î3Æü¸á¸å3»þÈ¾¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¡£