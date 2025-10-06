ACIDMAN¡¢13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥¿¥ï¥ì¥³½ÂÃ«Å¹¤Ë¤Æ11·î³«ºÅ
ACIDMAN¤¬10·î29Æü¡¢4Ç¯¤Ö¤ê13ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤ª¤è¤Ó¡¢¼«¿È½é¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù¤ò2ºîÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£11·î7Æü¤ËÅìµþ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹B1F CUT UP STUDIO¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²²ÃÊýË¡¤Ï¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¤â¤·¤¯¤Ï¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤òÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤ËÍ½Ìó¡¿±þÊç¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ÑÍ÷¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Í½Ìó¡¿±þÊç´ü´Ö¤Ï10·î8Æü¤«¤é10·î15Æü¤Þ¤Ç¡£
¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡¢¤³¤À¤ï¤ê¡¢Ä°¤¤É¤³¤í¤¬ACIDMAN¥á¥ó¥Ð¡¼¤è¤ê¸ì¤é¤ì¤ë¡£ºîÉÊ¤ÎÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¤è¤ê¿¼¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î7Æü(¶â)
³«¾ì¡§19:00 / ³«±é¡§19:30
¾ì½ê¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹B1F CUTUP STUDIO
¢¨½¸¹ç¾ì½ê¡§1F³¬ÃÊÁ°
½Ð±é¡§ACIDMAN
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¡Ø¸÷³Ø¡Ù
¡ÚÍ½Ìó¡¿±þÊç´ü´Ö¡¿ÅöÁªÈ¯É½Æü¡Û
¢§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹
¡¦Í½Ìó´ü´Ö¡§10·î8Æü(¿å)11:00¡Á10·î15Æü(¿å)21:00
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§10·î8Æü(¿å)11:00¡Á10·î15Æü(¿å)23:59
¡¦ÅöÁªÈ¯É½Æü¡§10·î17Æü(¶â)12:00°Ê¹ß
¢§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡¦Í½Ìó¡¦±þÊç´ü´Ö¡§10·î17Æü(¶â)19:00¡Á10·î22Æü(¿å)23:59¼õÃíÊ¬
¡¦ÅöÁªÈ¯É½Æü¡§10·î24Æü(¶â)18:00°Ê¹ß
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-10-06/
¢£13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/kougakuWE
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray)¡Û
TYCT-69356 / ¡ï7,040(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD only)¡Û
TYCT-60252 / ÀÇ¹þ¡ï3,520
¢¨»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ× ÄÌ¾ïÈ× Æ±ÆâÍÆ
01 ¸÷³Ø (introduction)
02 ¥¢¥¹¥È¥í¥µ¥¤¥È¡¡
03 go away ¡¡
04 µ±¤±¤ë¤â¤Î
05 sonet
06 Çò¤È¹õ
07 feel every love ¢¨9/12Àè¹ÔÇÛ¿®
08 1/f (interlude) ¡¡
09 ÀÄ¤¤É÷¡¡
10 Î¶¡¡
11 ·Ö¸÷¡¡
12 ¸÷¤ÎÌë¡¡
13 ¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¡¡
¢§Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Øscene of ¸÷³Ø¡Ù
¡¦¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×Music Video
¡¦¡ÖÇò¤È¹õ¡×Music Video
¡¦¡Ösonet¡×Music Video
¡¦Documentary2023-2025
¢£¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/tribute_worksWE
¡ÚCD only¡ÛTYCT-60253 / ÀÇ¹þ¡ï3,520
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô¡¡¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨Á´13¶Ê¼ýÏ¿
01 ELLEGARDEN ¡Ö¥¢¥¤¥½¥È¡¼¥×¡×
02 ¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼ ¡Öworld symphony¡×
03 Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é ¡Öto live feat LEO (ALI)¡×
04 the band apart ¡ÖÌë¤Î¤¿¤á¤Ë¡×
05 ¤¸¤ó ¡ÖRebirth¡×
06 jon-YAKITORY ¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î (Remix)¡×
07 downy ¡ÖÉ÷¡¢ºã¤æ¤ë¡×
08 10-FEET ¡ÖÀÖÜô¡×
09 SOIL&¡ÈPIMP¡ÉSESSIONS ¡Öat¡×
10 yama ¡Öµ¨Àá¤ÎÅô¡×
11 THE ORAL CIGARETTES ¡Ömigration10⁶⁴¡×
12 BRAHMAN ¡ÖSILENCE¡×
13 Dragon Ash ¡Ö¤¢¤ë¾ÚÌÀ¡×
¢£¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ø¸÷³Ø¡Ù¡õ¡ØACIDMAN Tribute Works¡ÙÆ±»þÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦±ã¡ä
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯10·î31Æü(¶â)
open18:30 / start19:00
²ñ¾ì¡§ÅÔÆâË¿½ê(²ñ¾ì¤Ï¤´ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ß¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹)
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
½Ð±é¡§ÂçÌÚ¿É×(ACIDMAN)¡¢¥Û¥ê¥¨¥¢¥Ä¥·(¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼)¡¢¹Ó°æ³Ù»Ë(the band apart)
¢¨ÎÁÍý¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤´Äó¶¡¤¢¤ê
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-08-22/
¢£¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ø¸÷³Ø¡ÙÁ´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡õÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡ä
12·î07Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
12·î20Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
open16:00 / start17:00 / ¥é¥¤¥Ö½ªÎ» 18:30
ÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¥¹¥¿¡¼¥È 19:00 ¢¨Í½Äê
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / 2F»ØÄêÀÊ ¡ï6,500(ÀÇ¹þ)
³Ø³ä(1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / 2F»ØÄêÀÊ) ¡ï4,500(ÀÇ¹þ)
¢£¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡ÈThis is ACIDMAN 2025¡É¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë
10·î26Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
open16:30 / start17:30
¾ÜºÙ¡§http://acidman.jp/special/thisisacidmantour2025/
