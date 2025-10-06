MON7Aが、ソーシャル経済メディア「NewsPicks」の岸谷蘭丸がMCを務める新番組にて、初の準レギュラーを担当することを発表した。

コンセプトは、「Z世代の消費行動を、Z世代自身が分析する番組」。異常なスピードで拡散し、収束する「Z世代のトレンド現象」の裏側と本音に迫り、MC岸谷蘭丸氏の鋭い感覚を軸に、バズの再現性や法則性を解き明かす。さらに、番組からトレンドを生み出し、「ビジネスと若者文化の架け橋」となることを目指していくという。今回、Z世代の新星として注目を集めるMON7Aが準レギュラーに抜擢された。

◆ ◆ ◆

◾️岸谷蘭丸 コメント

遂に大好きなNewsPicksで冠番組を始めさせていただき、本当に嬉しいです。意識しないままに時間が溶け、何に使っているかわからないままお金がなくなる。消費に最適化された現代社会に産まれた消費ネイティブの我々Z世代は、一体何を感じてどう生きているのか、自分でもわからない無意識の部分を考えていけたら楽しいです。

◆ ◆ ◆

◾️NewsPicks Studiosプロデューサー木嵜綾奈氏コメント

今、なぜ流行っているのか？何がトレンドに火をつけるポイントなのか？Z世代の消費行動を、岸谷蘭丸さんの目線で分析していきます。MON7Aさんには、現役高校生として実際に感じるトレンドの違和感について、鋭く指摘していただきました。この番組から新たなバズを生みたいと思っていますので、視聴者の皆さんからのアイディアをお待ちしております！

◆ ◆ ◆

◾️MON7Aコメント

岸谷蘭丸さんがMCを務めるNewsPicsの新番組に、初ゲストで呼んでもらえました♩♩そして準レギュラーを担当させていただくことになりました！ ありがとうございます！ 初情報番組、蘭丸さんに助けてもらいながらいっぱい話してきました！ ぜひ観てください〜！

◆ ◆ ◆

番組は10月7日18時に初回配信。第2回は10月28日を予定しており、以降定期的にトレンドクリエイターをゲストに迎えた配信を展開する。

そして、現在スマッシュヒット中のアーティストデビュー曲「おやすみ Taxi」のAKASAKIによるリミックス曲「おやすみ Taxi（AKASAKI Remix）」を今夜24時から配信リリースする。

また、10月7日20時より行うYouTube生配信にてお知らせがあることもMON7A本人のSNSより予告されているので、こちらもチェックしていただきたい。なお10月11日には、＜TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION＞へのゲスト出演が決定している。

◾️NewsPicks 岸谷蘭丸MC 新番組 番組テーマ: Z世代の消費行動をZ世代が分析する番組

出演：岸谷蘭丸、MON7A

初回配信：10月7日（火）18時予定

第2回配信：10月28日（火）予定

以降、定期的にトレンドクリエイターをゲストに迎えた配信を展開

URL：https://newspicks.com/live-movie/5969

◾️「おやすみ Taxi（AKASAKI Remix）」 配信：https://lnk.to/MON7A_Taxi_remix