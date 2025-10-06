男子日本代表、11月にワールドカップ予選初戦…カタール大会へ始動

日本バスケットボール協会（JBA）は10月6日、FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選 Window1の開催概要を発表した。ワールドカップ本戦は2027年にカタールで開催され、それに向けた予選がいよいよスタートする。

男子日本代表（FIBAランキング22位）は、Window1初戦となる11月28日にGLION ARENA KOBE（兵庫県神戸市）でチャイニーズ・タイペイ代表（同67位）と対戦。試合開始は19時5分を予定しており、BS日テレでの生中継、DAZNおよびTVerでのライブ配信が決定している。12月1日にはアウェー（台湾）で同カードが行われる予定である。

前回のワールドカップ2023に向けたアジア地区予選では、日本は開催国枠を持ちながらも真剣勝負の場として臨み、富樫勇樹、比江島慎ら経験豊富な選手とともに、河村勇輝をはじめとする新戦力が台頭した。ホームでオーストラリアやイランといった強豪と対戦し、最終ウインドウでは連勝を収めて自力で本大会出場を決めた。結果的に日本はアジア勢最上位の成績を収め、パリオリンピック出場権を獲得するなど、着実な成長を示した。

今後のスケジュールは以下の通り。2026年2月と3月には沖縄で中国代表および韓国代表とのホーム戦、7月には両国とのアウェー戦が予定されている。

【Window1】



・2025年11月28日（金）ホーム戦 vsチャイニーズ・タイペイ代表（GLION ARENA KOBE）



・2025年12月1日（月）アウェー戦 vsチャイニーズ・タイペイ代表（会場未定）

【Window2】



・2026年2月26日（木）ホーム戦 vs中国代表（沖縄サントリーアリーナ）



・2026年3月1日（日）ホーム戦 vs韓国代表（沖縄サントリーアリーナ）

【Window3】



・2026年7月3日（金）アウェー戦 vs中国代表（会場未定）



・2026年7月6日（月）アウェー戦 vs韓国代表（会場未定）

アジア地区予選にはアジア・オセアニア地域の16チームが出場予定。開催国のカタールを除く上位7チームがワールドカップ本大会への出場権を獲得する。

