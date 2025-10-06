¾®Àâ¡Ø¤³¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¡ÙÆÃÊÌÂÐÃÌ¡¡¾åÅÄÎµÌé¡ßÃæÂ¼Îæ°¡¡ÊKEY TO LIT¡Ë
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2025Ç¯11·î¹æ¤«¤é¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£
¾åÅÄÎµÌé¤µ¤ó¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸åÇÚ¤ÎÃæÂ¼Îæ°¡¤µ¤ó¡£Âç³Ø¤Ç¤ÏÌý³¨¤òÀì¹¶¤·¡¢ÆÉ½ñ¤â¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡Ø¤³¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¡Ù¤ò¤É¤¦ÆÉ¤ó¤À¤Î¤«¡£ºÍÇ½¤äÅØÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×¤¦¤È¤³¤í¤ò¤ªÆó¿Í¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÅÄÎµÌé¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¾åÅÄ¡Ë¡§Îæ°¡¤È¤Ï¡¢ºÇ¶á¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤è¤¯²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£
ÃæÂ¼Îæ°¡¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÃæÂ¼¡Ë¡§¤â¤È¤â¤È¡Ø±ê¤ÎÂÎ°é²ñTV¡Ù¤È¤«¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µîÇ¯¡¢¾åÅÄ¤¯¤ó¤¬´ë²è¤·¤¿¡ØMOUSE PEACE FES. 2024 1st Bite¡Ù¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¡Ù¤âÈ¯Çä¤·¤Æ¤¹¤°Çã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡³Ê¸À¤ß¤¿¤¤¤Ë¶Á¤¯¸ÀÍÕ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡Ò¸ºÅÀ¤Ð¤«¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ä¥Ä¤é¤Ç¤â¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¡¢¤½¤Î¸ºÅÀ¤òÊ¤¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥×¥é¥¹ÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾®¤µ¤¤¥×¥é¥¹¤·¤«¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤é¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¸ú²ÌÅª¤Ë¿Í¤òÌ¥Î»¤Ç¤¤ë¡Ó¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¡£
¾åÅÄ¡§²¶¤â¡¢¤É¤³¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¡£
ÃæÂ¼¡§¤Û¤ó¤È¤Ç¤¹¤«¡ª
¾åÅÄ¡§²¶¤Ï¡¢¸ºÅÀ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ã¯¤«¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢Îæ°¡¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÃæÂ¼¡§¤è¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡¡ËÍ¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¤«¹½À®¤¬¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®Àâ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¾åÅÄ¤¯¤ó¤Î¾®Àâ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬º£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÎ×¾ì´¶¤Ç¡¢´¶¾ð¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¡¢¾åÅÄ¤¯¤ó¤¬¿ÍÀ¸¤Ç³Ø¤Ó¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¶µ·±¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿´¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñÏÃ·à¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤âzion¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ðíâ×¤·¤ÆÆÉ¤à¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Êª¸ì¤Î¤Ê¤«¤Ë¤°¤Ã¤ÈÆþ¤ê¹þ¤ó¤¸¤ã¤¦¡£
¾åÅÄ¡§¤½¤ì¤â¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÁÀ¤¤¤É¤ª¤ê¡£²¶¤Ï¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Æ¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ëÊª¸ì¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤«¤¿¤Á¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¥Þ¥ó¥¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¯¤Ã¤¤êÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡£²ñÏÃ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÎæ°¡¤¬¸À¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
ÃæÂ¼¡§¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ËÍ¤Ï½ªÈ×¤Ç¼ºí©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÎ¶¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¡¢±ÇÁü¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£zion¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¶»¤ÎÆâ¤ò¤µ¤é¤±¤À¤·¤ÆÎ¶¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÎ¶¤Î¼å¤µ¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¡¢¤¯¤Ã¤¤ê¤È¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¾åÅÄ¤¯¤ó¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼Â¼Ì¤Ç´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÅÄ¡§¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡£¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë²¶¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤«¤é¡£
¢£ºÍÇ½¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Î¾Êý¤¢¤Ã¤Æ¡¡¡ÖÇä¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È
ÃæÂ¼¡§¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¼Â¼Ì²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÎ×¾ì´¶¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î»ëÅÀ¤ò¤â¤Ä¾åÅÄ¤¯¤ó¤À¤«¤éÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£zion¤¬Çä¤ì¤ë¤Þ¤Ç½½Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥ê¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£ËÍ¤â7Ç¯¶á¤¯¥Ð¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Î¶¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÉðÆ»´Û¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÆÍÇË¸ý¤ò³«¤±¤ë¤Î¤«»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤ë»Ñ¤Ë¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¥Ð¥ó¤¹¤ë¤È¡¢À¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¤Ö¤ó¡¢³ëÆ£¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬¤¤¤Æ¡¢Çä¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï°ì°®¤ê¡£ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÂçÁ°Äó¤Ç¡¢¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÆñ¤·¤¤¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¡¢²¿Ç¯¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²¿½½Ç¯¤â¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°ì½ï¤ËÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¾åÅÄ¡§¼ÂºÝ¤Ë¡¢²¶¤äÎæ°¡¤¬¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¿Æ»¤Ï¡¢zion¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¤¿¤Ö¤óÃ¯¤â¤¬¿È¤ËÝî¤ß¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢²¶¤âÄË¤¤¤Û¤É¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Êª¸ì¤Î¤Ê¤«¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£Îæ°¡¤À¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Ï¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡£¤Þ¤¢¡¢¤â¤¦¤¸¤å¤¦¤Ö¤óÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¿Íµ¤¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
ÃæÂ¼¡§¾åÅÄ¤¯¤ó¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ËÍ¡¢ÀäÂÐ¤ËÇä¤ì¤Þ¤¹¡ª
¾åÅÄ¡§¤¤¤ä¡¢¤Û¤ó¤È¾éÃÌÈ´¤¤Ç¡£¤¿¤À¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£timelesz¤Î»ûÀ¾¡ÊÂó¿Í¡Ë¤Ê¤ó¤«¤¬¤¤¤¤Îã¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¿Íµ¤¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¼ÂÎÏ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤½¤â¤½¤âËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ûÀ¾¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯À¤´Ö¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤Î¤è¡£
ÃæÂ¼¡§ËÍ¤¿¤Á¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ö¤¤¤Þ¤µ¤é!?¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¾åÅÄ¡§¤½¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥é¥¤¥È¤Ê¶½Ì£¤ò¤â¤Ä¿Í¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Çä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¡£¤½¤ÎÆ»¤ò¤¤¤«¤ËÃµ¤ë¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤«¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤¿¤ÀÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÀäÂÐ¤ËË¬¤ì¤Ê¤¤¡£
ÃæÂ¼¡§¾®Àâ¤Ç¤Ï¡¢Î¶¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤¿¤À¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢µ£»Ö¤Ï¤Õ¤¶¤±¤Ê¤¬¤é¤âÉ÷ÄÌ¤·¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥Ò¥í¥È¤Ï¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢À¿°ìÏº¤ÏÐíâ×¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢ÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤¿¤ÀÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÍî¤Á¤Æ¤³¤Ê¤¤
¾åÅÄ¡§¤¿¤À¡¢»Ä¹ó¤Ê¤³¤È¤Ë½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤¬°¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¥¡¼Ë·¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÊÌ¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Î¶¤È¤ÏÉ½¤ÈÎ¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼»¡Ù¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤È¥¶¥Ã¥¯¥¹¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¤ï¤«¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ë¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¥¡¼Ë·¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÊª¸ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÈÎ¢¡É¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà¤ÎÂ¸ºß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¤Ã¤È¡¢²»³Ú»öÌ³½ê¤ÎÄá²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢zion¤Ë²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Î¤È¤¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢Äá²¬¤µ¤óÂ¦¤ÎÁÛ¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢zion¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤à¡£¤½¤Î±¿¤Î¶¯¤µ¤â¤Þ¤¿É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¾åÅÄ¤¯¤ó¤¬¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¹¬±¿¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¤¿¤ÀÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾åÅÄ¡§¤½¤¦¡£¤½¤Î¾ì¤ËÆÍ¤ÃÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¡¢Íî¤Á¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
ÃæÂ¼¡§¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤ë¤È¤³¤í¤òÍ½Â¬¤·¤ÆÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¾ï¤ËÐíâ×¤·¤Æ¾õ¶·¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¾ì½ê¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¥Ñ¥¹¤¬¤¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£¤½¤Î¤É¤Á¤é¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢zion¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤òËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¤â¤½¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÅÄ¡§ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢½àÈ÷ÉÔÂ¤Ç¤À¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤±¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤è¤Í¡£¤¤¤Ä¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡£²¶¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÉÔ¾òÍý¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¼«´þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤ÆÂ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï²¶¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£²¶¤¬¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤è¤¦¤¬¡¢Íî¤Á¹þ¤â¤¦¤¬¡¢ÉÔ¾òÍý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ëÅÛ¤é¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤Î±Æ¶Á¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÇÏ¼¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤«¡©¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ËÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£
ÃæÂ¼¡§¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò´Ó¤¤¤¿¤é¡¢¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤¾¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¡¢¾åÅÄ¤¯¤ó¤Ï¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø±ê¤ÎÂÎ°é²ñ£Ô£Ö¡Ù¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤ÏÁö¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÆ¬¤ÇËÍ¤é¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¹¥¤·ù¤¤¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢¤ä¤ë¤È¤¤Ï¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¡¢¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥Þ¥¸¤Ç¹û¤ì¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£
¾åÅÄ¡§Àä»¿¤¹¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§ËÜÅö¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÉ¤Ï¤è¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¸åÂà¤µ¤¨¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤ËÈ´¤±Æ»¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢½ÀÆð¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¨¤ÐÄ©¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤òµ±¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éËÜËöÅ¾ÅÝ¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¯¡¢À¸¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂç»ö¤À¤Ê¤È¡£
¢£±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤À¸¤ÍÍ¤¬ ¾®Àâ¤ËÀâÆÀÎÏ¤ò¤â¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë
¾åÅÄ¡§¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡£²¶¤â¡¢Á´Éô¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤â¤ó¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡£
ÃæÂ¼¡§¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤Ë¤Ê¤ó¤È¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤êÈ´¤¯²æ¤Î¶¯¤µ¤ò¤â¤Ä¤Î¤¬¡¢¾åÅÄ¤¯¤ó¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤ß¤ó¤Ê¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë¾åÅÄ¤¯¤ó¤Ë¤·¤«¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤Æ¾åÅÄ¤¯¤ó¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¿À¸¤ÍÍ¤¬¿®Íê¤ËÂ¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÆ´¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤â¤½¤¦¤¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£
¾åÅÄ¡§¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡¢Îæ°¡¤Ê¤é¡£
ÃæÂ¼¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÅÄ¤¯¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¤¤¤¤¡¢°¤¤¤â¤Î¤Ï°¤¤¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤ï¤«¤Ã¤¿¤Õ¤ê¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡¢¤È¤¤ËÉÔ´ïÍÑ¤Ê¾åÅÄ¤¯¤ó¤Î¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤ëÃæÆóÉÂ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¡¢ËÍ¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¾åÅÄ¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤êÆÇÅÇ¤¯¤Î¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤!?¡Ê¾Ð¡Ë
ÃæÂ¼¡§¤¨¤Ã¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæÆóÉÂ¤ÏÍÀ¤á¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡ª
¾åÅÄ¡§¤Û¤ó¤È¤«!?¡Ê¾Ð¡Ë
ÃæÂ¼¡§Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¯¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ¥º¥ë¤µ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¾åÅÄ¤¯¤ó¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾åÅÄ¤¯¤ó¤À¤«¤é¡Ø¤³¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¤³¤ì¡¢½½Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¹½ÁÛ¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÎÁá¤µ¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÊÑ¤ï¤é¤º¤â¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤¹¤´¤¤¡£
¾åÅÄ¡§¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¯½Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ÈÀµÄ¾»×¤¦¤±¤É¤Í¡£½½Ç¯Á°¤Ë½Ð¤»¤Æ¤¤¤ì¤Ð²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¡£¤Ç¤â¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¡£
ÃæÂ¼¡§ËÍ¤Ï¡¢º£¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ð¥ó¥É¤ÎÀÄ½Õ·à¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À¸¤ÍÍ¤òÌä¤¦Êª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¾åÅÄ¤¯¤ó¤¬¤³¤Î½½Ç¯¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔ¾òÍý¤Ê¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¾åÅÄ¤¯¤ó¤À¤«¤é¤³¤½½ñ¤±¤ë¾®Àâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤è¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ16Ç¯¤¯¤é¤¤¤¿¤Ä¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¥É¥«¥ó¤ÈÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÎÏ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦»×¤¦¤È¡¢²¿»ö¤â¡Èº£¡É¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ëº£¤Ê¤é¡¢¼Â¼Ì²½¤·¤¿¤È¤¤ËËÍ¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¼¤Ò¤È¤â¡¢¥Ò¥í¥È¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¾åÅÄ¡§¼Â¤Ï¡¢É½»æ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢¥Ò¥í¥È¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï´°Á´¤ËÎæ°¡¤ÇÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
ÃæÂ¼¡§¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡¡
¾åÅÄ¡§Îæ°¡¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËºÙ¤«¤¤À¤³¦´Ñ¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÏºî¤ÎºÍÇ½¤Ë¤â°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò´Þ¤á¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤í¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÎæ°¡¤«¤é¡¢º£Æü¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó´¶ÁÛ¤òÊ¹¤±¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡£
ÃæÂ¼¡§¤³¤Á¤é¤³¤½¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¤Ë¤¤¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡áÎ©²Ö¤â¤â¡¢¼Ì¿¿¡áTOWA¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡áËÊ¡¹À°ì¡ÊGood¡Ë¡Ê¾åÅÄ¤µ¤ó¡Ë¡¢ÉþÉô¹¬Íº¡Ê¥á¡¼¥¥ã¥Ã¥×¥ë¡¼¥à¥×¥é¥¹¡Ë¡ÊÃæÂ¼¤µ¤ó¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§ÌîÍ§·òÆó¡ÊUM¡Ë¡Ê¾åÅÄ¤µ¤ó¡Ë¡¢¾®ÎÓÍÎ¼£Ïº¡ÊÃæÂ¼¤µ¤ó¡Ë
¤¦¤¨¤À¡¦¤¿¤Ä¤ä¡ü1983Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£2006Ç¯¤è¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿KAT-TUN¤¬25Ç¯3·î¤Ë²ò»¶¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Í¥á¥·¥¹¡Ù¤äÉñÂæ¡ØÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤ì¤¤¤¢¡ü1997Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×KEY TO LIT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢½Ð±éºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¶ËÆ»¾å»Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤é¡Ù¤Ê¤É¡£
¡Ø¤³¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¡Ù
¡Ê¾åÅÄÎµÌé/KADOKAWA¡Ë1760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹â¹»»þÂå¤ËÃç´Ö¤È¥Ð¥ó¥É¡Özion¡×¤ò·ëÀ®¤·¤Æ10Ç¯°Ê¾å¡£Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤¬¤Ä¤¤¤ËÃ¦Âà¤ò¿½¤·½Ð¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃ»µ¤¤Î¤»¤¤¤ÇÇä¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¿¼«³Ð¤Î¤¢¤ëÎ¶¤Ï¡¢»Ä¤Ã¤¿Ãç´Ö¤È¤È¤â¤ËºÇ¸å¤Î¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È°ìÈÖ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¼·³¤¤È¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£ÅÙ¤³¤½À®¸ù¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¾åÅÄÎµÌé¤µ¤ó¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸åÇÚ¤ÎÃæÂ¼Îæ°¡¤µ¤ó¡£Âç³Ø¤Ç¤ÏÌý³¨¤òÀì¹¶¤·¡¢ÆÉ½ñ¤â¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡Ø¤³¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¡Ù¤ò¤É¤¦ÆÉ¤ó¤À¤Î¤«¡£ºÍÇ½¤äÅØÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×¤¦¤È¤³¤í¤ò¤ªÆó¿Í¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÅÄÎµÌé¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¾åÅÄ¡Ë¡§Îæ°¡¤È¤Ï¡¢ºÇ¶á¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤è¤¯²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£
¾åÅÄ¡§²¶¤â¡¢¤É¤³¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¡£
ÃæÂ¼¡§¤Û¤ó¤È¤Ç¤¹¤«¡ª
¾åÅÄ¡§²¶¤Ï¡¢¸ºÅÀ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ã¯¤«¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢Îæ°¡¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÃæÂ¼¡§¤è¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡¡ËÍ¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¤«¹½À®¤¬¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®Àâ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¾åÅÄ¤¯¤ó¤Î¾®Àâ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬º£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÎ×¾ì´¶¤Ç¡¢´¶¾ð¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¡¢¾åÅÄ¤¯¤ó¤¬¿ÍÀ¸¤Ç³Ø¤Ó¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¶µ·±¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿´¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñÏÃ·à¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤âzion¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ðíâ×¤·¤ÆÆÉ¤à¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Êª¸ì¤Î¤Ê¤«¤Ë¤°¤Ã¤ÈÆþ¤ê¹þ¤ó¤¸¤ã¤¦¡£
¾åÅÄ¡§¤½¤ì¤â¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÁÀ¤¤¤É¤ª¤ê¡£²¶¤Ï¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Æ¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ëÊª¸ì¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤«¤¿¤Á¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¥Þ¥ó¥¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¯¤Ã¤¤êÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡£²ñÏÃ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÎæ°¡¤¬¸À¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
ÃæÂ¼¡§¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ËÍ¤Ï½ªÈ×¤Ç¼ºí©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÎ¶¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¡¢±ÇÁü¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£zion¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¶»¤ÎÆâ¤ò¤µ¤é¤±¤À¤·¤ÆÎ¶¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÎ¶¤Î¼å¤µ¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¡¢¤¯¤Ã¤¤ê¤È¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¾åÅÄ¤¯¤ó¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼Â¼Ì¤Ç´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÅÄ¡§¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡£¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë²¶¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤«¤é¡£
¢£ºÍÇ½¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Î¾Êý¤¢¤Ã¤Æ¡¡¡ÖÇä¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È
ÃæÂ¼¡§¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¼Â¼Ì²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÎ×¾ì´¶¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î»ëÅÀ¤ò¤â¤Ä¾åÅÄ¤¯¤ó¤À¤«¤éÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£zion¤¬Çä¤ì¤ë¤Þ¤Ç½½Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥ê¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£ËÍ¤â7Ç¯¶á¤¯¥Ð¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Î¶¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÉðÆ»´Û¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÆÍÇË¸ý¤ò³«¤±¤ë¤Î¤«»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤ë»Ñ¤Ë¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¥Ð¥ó¤¹¤ë¤È¡¢À¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¤Ö¤ó¡¢³ëÆ£¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬¤¤¤Æ¡¢Çä¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï°ì°®¤ê¡£ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÂçÁ°Äó¤Ç¡¢¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÆñ¤·¤¤¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¡¢²¿Ç¯¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²¿½½Ç¯¤â¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°ì½ï¤ËÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¾åÅÄ¡§¼ÂºÝ¤Ë¡¢²¶¤äÎæ°¡¤¬¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¿Æ»¤Ï¡¢zion¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¤¿¤Ö¤óÃ¯¤â¤¬¿È¤ËÝî¤ß¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢²¶¤âÄË¤¤¤Û¤É¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Êª¸ì¤Î¤Ê¤«¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£Îæ°¡¤À¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Ï¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡£¤Þ¤¢¡¢¤â¤¦¤¸¤å¤¦¤Ö¤óÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¿Íµ¤¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
ÃæÂ¼¡§¾åÅÄ¤¯¤ó¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ËÍ¡¢ÀäÂÐ¤ËÇä¤ì¤Þ¤¹¡ª
¾åÅÄ¡§¤¤¤ä¡¢¤Û¤ó¤È¾éÃÌÈ´¤¤Ç¡£¤¿¤À¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£timelesz¤Î»ûÀ¾¡ÊÂó¿Í¡Ë¤Ê¤ó¤«¤¬¤¤¤¤Îã¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¿Íµ¤¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¼ÂÎÏ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤½¤â¤½¤âËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ûÀ¾¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯À¤´Ö¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤Î¤è¡£
ÃæÂ¼¡§ËÍ¤¿¤Á¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ö¤¤¤Þ¤µ¤é!?¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¾åÅÄ¡§¤½¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥é¥¤¥È¤Ê¶½Ì£¤ò¤â¤Ä¿Í¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Çä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¡£¤½¤ÎÆ»¤ò¤¤¤«¤ËÃµ¤ë¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤«¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤¿¤ÀÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÀäÂÐ¤ËË¬¤ì¤Ê¤¤¡£
ÃæÂ¼¡§¾®Àâ¤Ç¤Ï¡¢Î¶¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤¿¤À¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢µ£»Ö¤Ï¤Õ¤¶¤±¤Ê¤¬¤é¤âÉ÷ÄÌ¤·¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥Ò¥í¥È¤Ï¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢À¿°ìÏº¤ÏÐíâ×¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢ÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤¿¤ÀÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÍî¤Á¤Æ¤³¤Ê¤¤
¾åÅÄ¡§¤¿¤À¡¢»Ä¹ó¤Ê¤³¤È¤Ë½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤¬°¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¥¡¼Ë·¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÊÌ¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Î¶¤È¤ÏÉ½¤ÈÎ¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼»¡Ù¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤È¥¶¥Ã¥¯¥¹¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¤ï¤«¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ë¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¥¡¼Ë·¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÊª¸ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÈÎ¢¡É¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà¤ÎÂ¸ºß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¤Ã¤È¡¢²»³Ú»öÌ³½ê¤ÎÄá²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢zion¤Ë²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Î¤È¤¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢Äá²¬¤µ¤óÂ¦¤ÎÁÛ¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢zion¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤à¡£¤½¤Î±¿¤Î¶¯¤µ¤â¤Þ¤¿É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¾åÅÄ¤¯¤ó¤¬¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¹¬±¿¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¤¿¤ÀÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾åÅÄ¡§¤½¤¦¡£¤½¤Î¾ì¤ËÆÍ¤ÃÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¡¢Íî¤Á¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
ÃæÂ¼¡§¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤ë¤È¤³¤í¤òÍ½Â¬¤·¤ÆÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¾ï¤ËÐíâ×¤·¤Æ¾õ¶·¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¾ì½ê¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¥Ñ¥¹¤¬¤¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£¤½¤Î¤É¤Á¤é¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢zion¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤òËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¤â¤½¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÅÄ¡§ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢½àÈ÷ÉÔÂ¤Ç¤À¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤±¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤è¤Í¡£¤¤¤Ä¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡£²¶¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÉÔ¾òÍý¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¼«´þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤ÆÂ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï²¶¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£²¶¤¬¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤è¤¦¤¬¡¢Íî¤Á¹þ¤â¤¦¤¬¡¢ÉÔ¾òÍý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ëÅÛ¤é¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤Î±Æ¶Á¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÇÏ¼¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤«¡©¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ËÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£
ÃæÂ¼¡§¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò´Ó¤¤¤¿¤é¡¢¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤¾¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¡¢¾åÅÄ¤¯¤ó¤Ï¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø±ê¤ÎÂÎ°é²ñ£Ô£Ö¡Ù¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤ÏÁö¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÆ¬¤ÇËÍ¤é¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¹¥¤·ù¤¤¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢¤ä¤ë¤È¤¤Ï¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¡¢¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥Þ¥¸¤Ç¹û¤ì¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£
¾åÅÄ¡§Àä»¿¤¹¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§ËÜÅö¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÉ¤Ï¤è¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¸åÂà¤µ¤¨¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤ËÈ´¤±Æ»¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢½ÀÆð¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¨¤ÐÄ©¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤òµ±¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éËÜËöÅ¾ÅÝ¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¯¡¢À¸¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂç»ö¤À¤Ê¤È¡£
¢£±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤À¸¤ÍÍ¤¬ ¾®Àâ¤ËÀâÆÀÎÏ¤ò¤â¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë
¾åÅÄ¡§¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡£²¶¤â¡¢Á´Éô¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤â¤ó¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡£
ÃæÂ¼¡§¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤Ë¤Ê¤ó¤È¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤êÈ´¤¯²æ¤Î¶¯¤µ¤ò¤â¤Ä¤Î¤¬¡¢¾åÅÄ¤¯¤ó¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤ß¤ó¤Ê¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë¾åÅÄ¤¯¤ó¤Ë¤·¤«¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤Æ¾åÅÄ¤¯¤ó¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¿À¸¤ÍÍ¤¬¿®Íê¤ËÂ¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÆ´¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤â¤½¤¦¤¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£
¾åÅÄ¡§¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡¢Îæ°¡¤Ê¤é¡£
ÃæÂ¼¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÅÄ¤¯¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¤¤¤¤¡¢°¤¤¤â¤Î¤Ï°¤¤¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤ï¤«¤Ã¤¿¤Õ¤ê¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡¢¤È¤¤ËÉÔ´ïÍÑ¤Ê¾åÅÄ¤¯¤ó¤Î¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤ëÃæÆóÉÂ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¡¢ËÍ¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¾åÅÄ¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤êÆÇÅÇ¤¯¤Î¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤!?¡Ê¾Ð¡Ë
ÃæÂ¼¡§¤¨¤Ã¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæÆóÉÂ¤ÏÍÀ¤á¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡ª
¾åÅÄ¡§¤Û¤ó¤È¤«!?¡Ê¾Ð¡Ë
ÃæÂ¼¡§Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¯¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ¥º¥ë¤µ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¾åÅÄ¤¯¤ó¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾åÅÄ¤¯¤ó¤À¤«¤é¡Ø¤³¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¤³¤ì¡¢½½Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¹½ÁÛ¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÎÁá¤µ¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÊÑ¤ï¤é¤º¤â¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤¹¤´¤¤¡£
¾åÅÄ¡§¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¯½Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ÈÀµÄ¾»×¤¦¤±¤É¤Í¡£½½Ç¯Á°¤Ë½Ð¤»¤Æ¤¤¤ì¤Ð²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¡£¤Ç¤â¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¡£
ÃæÂ¼¡§ËÍ¤Ï¡¢º£¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ð¥ó¥É¤ÎÀÄ½Õ·à¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À¸¤ÍÍ¤òÌä¤¦Êª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¾åÅÄ¤¯¤ó¤¬¤³¤Î½½Ç¯¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔ¾òÍý¤Ê¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¾åÅÄ¤¯¤ó¤À¤«¤é¤³¤½½ñ¤±¤ë¾®Àâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤è¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ16Ç¯¤¯¤é¤¤¤¿¤Ä¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¥É¥«¥ó¤ÈÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÎÏ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦»×¤¦¤È¡¢²¿»ö¤â¡Èº£¡É¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ëº£¤Ê¤é¡¢¼Â¼Ì²½¤·¤¿¤È¤¤ËËÍ¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¼¤Ò¤È¤â¡¢¥Ò¥í¥È¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¾åÅÄ¡§¼Â¤Ï¡¢É½»æ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢¥Ò¥í¥È¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï´°Á´¤ËÎæ°¡¤ÇÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
ÃæÂ¼¡§¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡¡
¾åÅÄ¡§Îæ°¡¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËºÙ¤«¤¤À¤³¦´Ñ¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÏºî¤ÎºÍÇ½¤Ë¤â°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò´Þ¤á¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤í¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÎæ°¡¤«¤é¡¢º£Æü¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó´¶ÁÛ¤òÊ¹¤±¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡£
ÃæÂ¼¡§¤³¤Á¤é¤³¤½¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¤Ë¤¤¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡áÎ©²Ö¤â¤â¡¢¼Ì¿¿¡áTOWA¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡áËÊ¡¹À°ì¡ÊGood¡Ë¡Ê¾åÅÄ¤µ¤ó¡Ë¡¢ÉþÉô¹¬Íº¡Ê¥á¡¼¥¥ã¥Ã¥×¥ë¡¼¥à¥×¥é¥¹¡Ë¡ÊÃæÂ¼¤µ¤ó¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§ÌîÍ§·òÆó¡ÊUM¡Ë¡Ê¾åÅÄ¤µ¤ó¡Ë¡¢¾®ÎÓÍÎ¼£Ïº¡ÊÃæÂ¼¤µ¤ó¡Ë
¤¦¤¨¤À¡¦¤¿¤Ä¤ä¡ü1983Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£2006Ç¯¤è¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿KAT-TUN¤¬25Ç¯3·î¤Ë²ò»¶¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Í¥á¥·¥¹¡Ù¤äÉñÂæ¡ØÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤ì¤¤¤¢¡ü1997Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×KEY TO LIT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢½Ð±éºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¶ËÆ»¾å»Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤é¡Ù¤Ê¤É¡£
¡Ø¤³¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¡Ù
¡Ê¾åÅÄÎµÌé/KADOKAWA¡Ë1760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹â¹»»þÂå¤ËÃç´Ö¤È¥Ð¥ó¥É¡Özion¡×¤ò·ëÀ®¤·¤Æ10Ç¯°Ê¾å¡£Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤¬¤Ä¤¤¤ËÃ¦Âà¤ò¿½¤·½Ð¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃ»µ¤¤Î¤»¤¤¤ÇÇä¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¿¼«³Ð¤Î¤¢¤ëÎ¶¤Ï¡¢»Ä¤Ã¤¿Ãç´Ö¤È¤È¤â¤ËºÇ¸å¤Î¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È°ìÈÖ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¼·³¤¤È¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£ÅÙ¤³¤½À®¸ù¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£