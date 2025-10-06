生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」が青葉台東急フードショーに登場
ウイッシュボンは10月1日、生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」の新店舗を青葉台東急フードショー「スイーツゾーン」内にて、「青葉台東急フードショー店」としてオープンした。
「キャラメリィシフォン」(1728円)
同店は、2019年10月31日に開業した、横浜発祥の生キャラメル専門店。
毎朝パティシエが銅鍋に付きっきりで炊き上げる色とりどりの10種類の「生キャラメル」のほか、生キャラメルの製法を活かした焼菓子や店舗限定のスイーツを販売している。
「生キャラメル」は、「横濱生キャラメルクラシックBOX」(5個入783円、10個入1,512円、20個入3,024円)として取り扱っている。
青葉台東急フードショー店では、オープン記念として新商品「キャラメリィシフォン」(1,728円)を先行販売している。
同商品は、生地とクリームに、パリッとした食感によるキャラメルソースを合わせたこだわりのシフォンケーキで、ブランド初のホールケーキとなっている。
そのほか、数量限定商品としてキャラメルショコラサンド「プラチナム・レザン」(4個972円、8個1,944円)も販売している。
