ウイッシュボンは10月1日、生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」の新店舗を青葉台東急フードショー「スイーツゾーン」内にて、「青葉台東急フードショー店」としてオープンした。

「キャラメリィシフォン」(1728円)

同店は、2019年10月31日に開業した、横浜発祥の生キャラメル専門店。

毎朝パティシエが銅鍋に付きっきりで炊き上げる色とりどりの10種類の「生キャラメル」のほか、生キャラメルの製法を活かした焼菓子や店舗限定のスイーツを販売している。

「生キャラメル」は、「横濱生キャラメルクラシックBOX」(5個入783円、10個入1,512円、20個入3,024円)として取り扱っている。

青葉台東急フードショー店では、オープン記念として新商品「キャラメリィシフォン」(1,728円)を先行販売している。

同商品は、生地とクリームに、パリッとした食感によるキャラメルソースを合わせたこだわりのシフォンケーキで、ブランド初のホールケーキとなっている。

そのほか、数量限定商品としてキャラメルショコラサンド「プラチナム・レザン」(4個972円、8個1,944円)も販売している。