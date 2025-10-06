ルヴァン杯「ニューヒーロー賞」投票途中集計結果が公開!! 得票上位8人発表、準決勝進出クラブからは4人
Jリーグは6日、ルヴァン杯「ニューヒーロー賞」の報道関係者による投票途中集計結果を発表した。
「ニューヒーロー賞」は各試合において最も活躍が顕著であった21歳以下(2025年12月31日に満21歳以下)の選手を対象とし、1stラウンドから準決勝までを取材した報道関係者の投票をもとに決定される。
大会は準決勝まで進んでおり、4強が決定済み。準決勝まで残ったチームからは川崎フロンターレのMF大関友翔、FW神田奏真、サンフレッチェ広島のMF中島洋太朗、MF越道草太が選出されている。
MF北原槙(FC東京/16歳)
MF大関友翔(川崎F/20歳★)
FW神田奏真(川崎F/19歳★)
MF石橋瀬凪(湘南/19歳)
MF小竹知恩(清水/19歳)
MF川合徳孟(磐田/18歳)
MF中島洋太朗(広島/19歳★)
MF越道草太(広島/21歳★)
★=準決勝進出クラブ
