クリープハイプ・長谷川カオナシ、自身初のソロアルバム『お面の向こうは伽藍堂』詳細解禁＋ジャケ写公開
クリープハイプ・長谷川カオナシが、11月26日に発売する自身初のソロアルバム『お面の向こうは伽藍堂（読み：おめんのむこうはがらんどう）』の詳細を解禁した。
アルバムは長谷川が、全曲の作詞作曲に挑戦。これまでライブやネット上のみで披露され待望の音源化となる楽曲や、このアルバムに合わせて制作した新曲も含む全12曲のトラックリストを公開した。
先日、自身の誕生日でもある9月23日に先行配信された「金木犀」、NHKみんなのうた 2025年10-11月の新曲「かくれんぼの達人」他、長谷川が心より敬愛するシンガーソングライター・谷山浩子と石井AQがアレンジを手がけた「ハエ記念日」、シンガーソングライター・フレネシがアレンジを手がけた「僕の居ない明日に吠え面かきやがれ」などが収録される。
参加ミュージシャンには、ヒトリエ・ゆーまお、KEYTALK・小野武正 、Official髭男dism・楢崎誠、矢尾拓也など音楽シーンを共にしてきた仲間や、「組曲『ニコニコ動画』」作者のsimoyuki、その他にもこれまでの音楽活動で出会った信頼するミュージシャンを数多く迎えている。また、「ウサギとオオカミ」に小川幸慈、「馬の骨に候」に小泉拓「僕の居ない明日に吠え面かきやがれ」に尾崎世界観と、クリープハイプのメンバーも各1曲参加する。
伴い、ジャケット写真も公開。どこか怪しく掴みどころがないにも関わらず、どこか懐かしさも感じるようなジャケットとなっている。
◾️アルバム『お面の向こうは伽藍堂』
2025年11月26日（水）発売
予約：https://kaonashihasegawa.lnk.to/1stAL_CD
品番：UMCK-1810 価格：\3,520（税込）
形態仕様：CD＋歌詞ブックレット
◆収録内容
1：ねんねんころり
2：かくれんぼの達人
3：刹那の夏
4：恋する千羽鶴
5：あなたはきっと
6：ハエ記念日
7：金木犀
8：かの森のペンフレンド
9：僕の居ない明日に吠え面かきやがれ
10：鶏姫様を食べられない
11：ウサギとオオカミ
12：馬の骨に候
◆配信シングル「金木犀」
https://kaonashihasegawa.lnk.to/sweet_olive
◆店舗別購入者特典
◎長谷川カオナシ作「人脈カードゲーム」（2枚入り6セット・全12種）
・タワーレコード：長谷川カオナシ作「人脈カードゲーム」トレカセットA
・HMV：長谷川カオナシ作「人脈カードゲーム」トレカセットB
・TSUTAYA：長谷川カオナシ作「人脈カードゲーム」トレカセットC
・Amazon：長谷川カオナシ作「人脈カードゲーム」トレカセットD
・楽天ブックス：長谷川カオナシ作「人脈カードゲーム」トレカセットE
・UNIVERSAL MUSIC STORE／クリープハイプオンラインショップ：長谷川カオナシ作「人脈カードゲーム」トレカセットF
◎その他：B2ポスター
◆イベント概要
＜お面のこちらで前夜祭〜カオナシがしっぽり歌う夜〜＞
日程：2025年11月25日（火）
時間：夜帯
※集合時間・開演時間は、Amazon.co.jpで対象商品をご購入いただいた中から抽選で選ばれた当選者のみにお知らせ
会場：Amazon Music Studio Tokyo
出演：長谷川カオナシ
内容：ミニライブ
◾️＜フシアナサンとロムの会〜カオナシが丸腰で歌う夜〜＞
日程：2025年11月30日（日）開場 17:15 / 開演 18:00
会場：日本橋三井ホール
▼特設ページ
https://www.creephyp.com/feature/hasegawakaonashi_2025
◾️クリープハイプライブ情報
2025年
10月18日（土）2025 浪人祭 Vagabond Festival＠台湾・台南安平觀夕平台旁大草皮
11月2日（日）テレビ朝日ドリームフェスティバル2025＠幕張メッセ4〜6ホール
11月15日（土）氣志團万博2025＠幕張メッセ国際展示場9〜11ホール
11月22日（土）GFEST.2025＠Gメッセ群馬
12月14日（日）結びの夢番地2025 supported by みろくの里＠広島県立ふくやま産業交流館 ビッグ・ローズ
12月21日（日）MERRY ROCK PARADE 2025＠ポートメッセなごや1〜3号館
12月27日（土）FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025＠インテックス大阪
