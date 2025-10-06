10月4日、5人組アイドルグループ「Aぇ! group」のメンバー草間リチャード敬太容疑者が公然わいせつ罪の疑いで逮捕された。突然の逮捕報道は、グループのファンのみならず、テレビや舞台で活動を応援してきた人々にも大きな衝撃を与えている。

報道によると、草間容疑者は、4日午前5時半ごろ、東京・新宿区のビル出入口付近で下半身を露出した疑いが持たれている。現場を目撃した人から110番通報があり、逮捕に至った。

「事件の詳細以上に、ファンの間で波紋を呼んでいるのが、逮捕時に滞在していたとされる場所です。新宿2丁目のビルにいたとされますが、場所柄、草間さんが男性と親密な関係を持っていたのではないかといった憶測が飛び交っているのです」（芸能ジャーナリスト）

しかし、本人が公開していないセクシュアリティに踏み込むような情報の拡散について、X上では、

《話題性よりもまず「人の人生」を大事にしてほしい》

《人権侵害もいいところだと思います》

など、批判も強い。こうしたアウティングの危険性について、先の芸能ジャーナリストがこう語る。

「公然わいせつという迷惑行為について、影響力のある芸能人としてしっかりと責任を負うべきでしょう。ただ、本人がどういう意図で何をしていたかは、まだ何もわかっていない状況です。数少ない情報からセクシュアリティを推測したり、決めつけるような行為は厳に慎むべきでしょう。

過去にも、ある男性俳優が、違法薬物使用の疑惑を報じられたとき、性的指向についても伝えられたことがあります。その男性俳優は後に『人には絶対知られたくないセクシャリティな部分もクローズアップされた』と語っており、かなり傷ついたことがわかります。

リチャード容疑者はもちろん、ファンも今回の報道には憔悴している様子です。ここぞとばかりに真偽不明の情報が出回るのは苦しいでしょうね」

それにしても、なぜアイドルとしてのキャリアを台無しにするような行為をおこなったのかーー。