未来古代楽団5thライブ、オンライン配信決定
2025年10月18日（土）ヒューリックホール東京にて開催される、未来古代楽団の5回目となるライブ＜未来古代楽団 祝祭あるいは断章4『聖なる月と魔なる星』（せいなるつきとまなるほし）＞のオンライン配信が決定となった。生配信に加え、公演後は10月26日（日）までのアーカイブ視聴も可能となっている。
また、今公演ではアイリッシュフルート/ティンホイッスル奏者の豊田耕三が緊急参戦決定となった。数多の笛を操りながら生み出される多彩な音色は、未来古代楽団の物語世界をさらに深化させ、多くのファンを魅了することだろう。メンバーにとってもファンにとっても、未来古代楽団の音楽を表現する上で「欠かせない存在」とのことだ。
なお、ライブ当日の物販ラインナップとして、新シングルが8cm CDで発売されることも明らかとなった。「8cm CD」は平成初期に普及した形態だが、当時を知る世代にはレトロなノスタルジーなものとして、デジタルネイティブ世代には新鮮なアイテムとして目を引くアイテムになりそうだ。ラインナップは3種、価格は各種1,500円（税込）となっている。いずれも数量限定だ。
＜未来古代楽団 祝祭あるいは断章4「聖なる月と魔なる星」＞
2025年10月18日（土）
＠ヒューリックホール東京
17：00開場／18：00開演
MEMBER
・砂守岳央（主宰）
・松岡美弥子（ピアノ）
・吉田和人（ギター）
・吉田篤貴（ヴァイオリン）
・竹岡きなり（コントラバス） ※初出演
・田中教順（パーカッション）
・豊田耕三
GUEST
・安次嶺希和子
・Lucia
・田野アサミ ※初出演
・不知火フレア（声の出演） ※初出演
料金：全席指定 7,500円（税込・ドリンク別）
※入場時600円（税込）が必要になります。
チケット申込（特設サイト） https://tix.to/mko4_gt
[問]info@q-nine.com
未来古代楽団公式HP https://miraikodai.com/
公式YouTube https://www.youtube.com/@miraikodaiorchestra
公式X（旧Twitter） https://twitter.com/miraikodaiorche
公式TikTok https://www.tiktok.com/@miraikodaiorche
公式Instagram https://www.instagram.com/miraikodaiorche/