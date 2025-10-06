口裂けガールメイクが新登場！アトリエはるかがハロウィンメイク提供開始
アトリエはるかは10月1日から、毎年人気の「ハロウィンメイクメニュー」の提供を、全国のアトリエはるか12店舗で開始した。期間は10月31日まで。
フルデザインメイク(口裂けガール)」
同店でのハロウィンメイクは今年で12年目を迎える。
ベースからしっかり仕上げる「フルデザインメイク(40分)」(7,150円)には、ゾンビ、ホワイトヴァンパイア、花嫁に加え、新メニューの口裂けガールが加わった。
「傷メイク(10分)」(2,420円)は、目の横・おでこ・頬のいずれかに、5cm程度のリアルな傷メイクを施すメニュー。
傷メイク
「スペシャルオーダーメイク(60分目安)」(1万3,200円〜)では、事前に打ち合わせでデザインを確認し、要望に合わせたオリジナルメイクを施す。
スペシャルオーダーメイク
舞浜イクスピアリ店では、テーマパークに映える「プリンセス風ヘアセット」(7,040円)も実施する。
プリンセス風ヘアセット
