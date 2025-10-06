¥³¥áÇÀ²È¤ÎÈ¿±þ¤Ï

4Æü¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬¾¡Íø¤·¡¢¼¡¤ÎÁíÍý¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦Î©¤ÆÄ¾¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¡¹¤Ï¿·¤·¤¤¥êー¥Àー¤Ë²¿¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¢£¥³¥áÇÀ²È ¸¶Í¤ºÈ¤µ¤ó
¡Ö°ÂÄê·Ð±Ä¤Ç¤¹¤è¤ÍŽ¥Ž¥Ž¥¡£2Ç¯Á°¤ÎÎáÏÂ5Ç¯¤Ï(ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ëÉÔºî¤Ç)²È°ì¸®(Ê¬¤Î¼ýÆþ¤¬)¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£¡×

¾®ÀéÃ«»Ô¤Î¥³¥áÇÀ²È¡¦¸¶Í¤ºÈ¤µ¤ó¡£¼«Ì±ÅÞ¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¹âÆ­¤¹¤ë¥³¥á²Á³Ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤¬Âç¤­¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¸©Æâ¤Ç¤âÇÀ¶ÈÉ¼¤Î³ÍÆÀ¤ØÍ¿ÌîÅÞ¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï5¿Í¤Î¸õÊä¤È¤âÇÀ¶È¼Ô¤Î¼ýÆþ¤ò¾å¤²¤ëÊý¸þÀ­¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥³¥áÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤­¤ÊµÄÏÀ¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥³¥á¤ò¤á¤°¤ëÏÀÀï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ËÅù¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Êª²Á¹âÆ­¤Ë¤è¤êÀ¸»º¥³¥¹¥È¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡Ö°ÂÄê·Ð±Ä¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê½êÆÀ¸þ¾åºö¡×¤ò¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÖÈîÎÁ¤â10Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð2.5ÇÜ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢µ¡³£(¤Î²Á³Ê)¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º¹³Û(Íø±×)¤¬³«¤«¤Ê¤¤¡£¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÃ±²Á¤â°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¡×