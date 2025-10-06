JR東日本は、改札を顔認証で通れるようにする計画を進めています。11月から実証実験を始めるとして。6日からモニターの募集が始まりました。



顔認証の実証実験が実施されるのは上越新幹線の新潟－長岡駅間で、モニターの対象となるのはその区間で定期券を利用する中学生以上です。長岡駅では、トンネル型の改札に入ると顔認証で通過できるということです。



■モニターに申し込み 長岡市から新潟市へ通勤

「携帯とか出さずに両手に荷物持っててそのまま入れるようになるとしたら楽。楽しみにしています。」



■JR東日本 恩田義行さん

「本当に何もせずに顔だけで改札を通過する。この顔認証改札を実験してみようという話になりました。」



モニターは500人を想定していて、JR長岡駅・みどりの窓口の隣で17日まで受け付けています。

実証実験は、11月6日～2026年3月末まで実施されます。