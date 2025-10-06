のどぐろ、白えび、信州牛！池袋東武で5県のグルメが集結する「北陸・信越展」
東武百貨店 池袋本店は10月7日まで、「北陸・信越展」を8階催事場で開催している。時間は10時〜19時。
金澤玉寿司「北陸づくし」
期間中は、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県の5県のグルメと工芸が81店舗集結する。
注目は、日本海で獲れたのどぐろや白えびなどを使用した石川県・金澤玉寿司の「北陸づくし」(2,970円)や、信州牛を存分に味わえる長野・肉のコイズミの「信州りんご和牛A5味わい弁当」(2,700円)などの各県のできたてグルメ。
肉のコイズミ「信州りんご和牛A5味わい弁当」
イートインでは、福井・福そばの「越前おろしそば・焼き鯖寿司2貫セット」(1,301円)が楽しめる。
福そば「越前おろしそば・焼き鯖寿司2貫セット」
初出店は、新潟県産米粉を使用した四角いシュークリームを提供する「米粉スイーツ工房 SUNNYDAYS」、石川県のお麸を使用したソフトクリームを提供する「加賀麸匠一」など。
米粉スイーツ工房 SUNNYDAYS「四角い米粉シュークリーム」
そのほか、ます寿司といった定番のご当地グルメや、ナガノパープルなど旬のフルーツも販売する。
丸龍庵「ます一重桶」
オビナタ農園「ナガノパープル」「シャインマスカット」
