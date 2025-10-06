漫才コンビ「オール阪神・巨人」が、4日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜後1・59）に出演。オール阪神が目撃した“ある怪力漫才師”の話題になった。

先週に引き続き、結成50周年を迎えたオール阪神・巨人の「今だから話せる伝説話」を放送。そこで「やすきよMCの伝説番組でボクサーをKO」を紹介された。

1973年から84年にかけて放送された「モーレツ!!しごき教室」という番組でのこと。若手芸人がスポーツや芸能に体当たりで挑戦する企画だった。「空手」や「柔道」や「キックボクシング」の猛者が登場する中で、オール巨人は「僕はまともに戦うポジションやったんですよ」と回想した。

相方のオール阪神は「キャッキャッ」叫んで逃げ回る役柄だったが、オール巨人はガチで戦う役目。「僕も負けへんでという気持ちがあったから。偶然ですよ。僕の回し蹴りが当たって、舞台から落ちた」と驚きの出来事を回想した。

オール阪神は「落ちたんちゃう。飛んでいったんやで」と誇張して笑いを取ったが、「当時ね、リンゴをぶちぶちと握りつぶす握力があったです。バイクのネジを締めてんねんけど、ネジを引きちぎるんです」とオール巨人の怪力伝説を吐露。これにはスタジオも騒然となった。

番組に出演したことがあるハイヒール・モモコは「素人やから、手加減してくれない。本気で来る中、やっつけたんですね？」と聞くと、オール巨人は「はい…。偶然ですけど」と認めていた。