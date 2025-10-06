スガシカオ、難聴再発を公表 11月からの全国ツアーは「決行」
【モデルプレス＝2025/10/06】シンガーソングライターのスガシカオが10月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。難聴の再発を公表した。
「難聴が再々々…発しました」と報告したスガ。「ここ2年くらい治ってたので、一番危険な秋花粉の時期もやり過ごせるかなと思っていたのですが残念。メニエール（※内耳に異常が起きることで、激しい回転性のめまい、難聴、耳鳴り、耳の閉塞感を繰り返す病気）に進行しないことを祈るばかりです」とつづり「弾き語りツアーまであと20日ほどですが、難聴でも決行（慣れてます）しますのでご心配なく！」と呼びかけた。
スガは、SMAP「夜空ノムコウ」（1998年）の作詞、嵐「アオゾラペダル」（2006年）の作詞・作曲、KAT-TUN「Real Face」（2006年）の作詞など、多数のヒット曲を手掛けていることでも知られている。
なお、11月1日から、全国弾き語りツアーHitori Sugar TOUR 「Road to 30th Anniversary」の開催を控えている。（modelpress編集部）
