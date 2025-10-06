「やたらに慣れてるな」北海道で相次ぐクマの出没　防犯カメラに親子熊の姿　道路ふさぎ“通せんぼ”も

この週末、北海道の各地で目撃情報が相次いだのはクマです。

4日、北海道・函館市にある寺の境内をうろついていたクマ。

池が気になるのか、のぞき込むような様子を見せます。

境内から出ていき、ひと安心かと思いきや、再び戻ってくるとそばに子グマを連れていました。

同じ個体とみられる親子グマは、隣の寺の駐車場にも現れうろうろ。

寺の家庭菜園では、ブドウ約30房が食い荒らされていたといいます。

被害にあった寺の住職：

びっくりしました。初めてですね。届くところは全部食べられている。

一方、芦別市の住宅街で5日に目撃されたのは、道路をふさぐようにゆっくりと進むクマ。

目撃者によりますと、体長は約2メートルで成獣とみられます。

クマは突然、車の前に現れ、急ブレーキを踏み何とか衝突を避けられたといいます。

撮影者：

（車は）クマの2メートルくらい手前で、クマは真っ正面で止まったんですよ。やたらに慣れてるなと思って。普通だったら車がキューっていって止まったら逃げるじゃないですか。

その後、住宅街に逃げていったということです。

4日には、札幌市の住宅にも出没。

翌日になって、この家の住人が防犯カメラに映っていることに気づき、警察に通報しました。

北海道では、各地に警報や注意報などが出されています。