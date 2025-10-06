¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×½ª³è¥¯¥é¥Ö¤¬Ìä¤¤Â³¤±¤¿Àè¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¡Ù
¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¡õ¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê²»³ÚÀ¤äÅù¿ÈÂç¤Î¿´¾ð¤ò¹ª¤ß¤Ê¼êË¡¤ò³è¤«¤·¤ÆÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹²Î»ì¡¢Àª¤¤¤È¥¨¥â¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥¢¥¯¥È¤Ê¤É¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢·ëÀ®¤«¤é3Ç¯È¾¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ø³èÆ°¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿½ª³è¥¯¥é¥Ö¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¡Ù¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¼«¿È¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëËá¤¤ò¤«¤±¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¹¥È×¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµ¡¤Ë½ª³è¥¯¥é¥Ö¤ÎÉ¾²Á¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î³ëÆ£¤ä¶ìÇº¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¨¡¨¡¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¡Ù¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï½ª³è¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥¸¥ã¡¼1ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Ïº£¥á¥¸¥ã¡¼¤Î2Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç1Ç¯´Ö³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÇº¤ß¤ä¶ìÇº¡¢³ëÆ£¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¤ï¤ê¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¥á¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸µ¡¹¤¹¤´¤¯¥Ü¥ó¥ä¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ã¤Ý¤µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë1ÈÖ½Å¤¤ò¤ª¤¤¤Æ¶Ê¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²»³Ú¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬Ã£¤Î¶¯¤ß¤ò¾¯¤·¤Ïºï¤®Íî¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤Ê¤È»×¤¦½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄ°¤¤ä¤¹¤¤¤è¤Ê¤È»×¤¦½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºî¤Ï¤À¤¤¤ÖÂçÊÑ¤Ç¡¢¤â¤¦Ç¼´ü¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤è¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê²»³ÚÀ¤È¡ÈÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡É¤òÄÖ¤Ã¤¿²Î»ì¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤ÇÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¡Ù¤Ï³Ú¶Ê¤ÎÉý¹¤µ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìº£ºî¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Î¶¯¤¤¶Ê¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
ÀÐ·ª¡§¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î´ÑÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¡Ö¥Ó¥È¥Ó¥È¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡È¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¤Î¥®¥¿¡¼¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤ê¤È¹¥¤¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¥¬¥ó¥¬¥óµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢¤è¤ê½ª³è¥¯¥é¥Ö¤é¤·¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¥®¥¿¡¼¤ÇÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤É¤¦°ú¤»»¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥¢¥Î¤Ë¾ù¤ëÉôÊ¬¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤È¤³¤í¤Ï°ìÁØ´ó¤êÅº¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ó¥È¥Ó¥È¡×¤Ï¤½¤ì¤ò¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Á¤Ë¾º²Ú¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥®¥¿¡¼Áü¤È¤·¤Æ1¸Ä¥Ô¡¼¥¹¤¬¤Ï¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Åª¤òÆÀ¤¿¥Õ¥ì¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥â¥¸¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤ä¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¡¦¥È¡¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿²»¿§¤ÎÁªÂò¤âÀäÌ¯¤Ç¤¹¡£
ÀÐ·ª¡§¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥ì¥â¥í¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤ò½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯²¿¤«¤Ë¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¾ÇÁç¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ê¤Ë¤«Â©¶ì¤·¤¤¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¥®¥¿¡¼¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²»¿§¤À¤Ã¤¿¤ê¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤â¤¦ºÇ½é¤«¤é¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê²»¤ò¥È¥ì¥â¥í¤Ç½Ð¤½¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Á´ÂÎÅª¤Ë°ú¤»»¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬º£ºî¤âÀÐ·ª¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿ºÌ¤«¤Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¥®¥¿¡¼¡¦¥ï¡¼¥¯¤Ï·òºß¤Ç¡¢¤½¤³¤âÂç¤¤ÊÄ°¤¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ·ª¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥®¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¦¤È¡¢ËÍ¤Ï¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¬ºî¤Ã¤¿¥Ç¥â¤ò½ª³è¥¯¥é¥Ö¤¿¤ê¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¡¦¥®¥¿¡¼¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë¼ï¥Ý¥Ã¥×´ó¤ê¤Ê³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥®¥¿¡¼¡¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â²»¿§¤ÇÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯½ª³è¥¯¥é¥Ö¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥®¥¿¡¼¤Îºß¤êÊý¤Ï½ª³è¥¯¥é¥Ö¤Î¸ÄÀ¤ÎÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÀÐ·ª¡§´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÌÄ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò1²óµ¯¤³¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤È¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦²ò¼á¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÂ¤·»»¡¢°ú¤»»¤ò¤·¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¼êÊÊ¤Ê¤É¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÌÄ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶¯¤ß¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£ÏÃ¤ò¡Ö¥Ó¥È¥Ó¥È¡×¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò½ñ¤«¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§¡Ö¥Ó¥È¥Ó¥È¡×¤Ï¤¹¤´¤¯¥¶¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈË²Ú³¹¤È¤«¤ÇºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿ÍÃ£¤¬¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡È¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÃ£¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡ÈÀ¤³¦¡¢½ª¤ï¤ì¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é½ñ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤â²á¤®µî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òËÍ¤Ï¤¿¤ÀÐíâ×¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Èà¤é¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¿¼¤¤»×¤¤¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¡È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯µõ¤í¡É¤È¤¤¤¦Âª¤¨¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¿´¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤ë²Î»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥í¤Î²¿ÅÙ¤âÅ¾Ä´¤¹¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§¤½¤³¤Ï¡¢¤â¤¦¡È¥Ó¥È¥Ó¥È¡ª¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï²Î»ì¤Ë¡È¥Ó¥È¥Ó¥È¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¤â¤¦¥Ó¥È¥Ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Ö¥Ó¥È¥Ó¥È¡×¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¥í¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÅ¾Ä´¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥Ð¡¼¥É¡§ËÍ¤ÏÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Î¶¯¤¤¶Ê¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢5¶ÊÌÜ¤Î¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¹¡£²Î»ì¤Ë¡È¥Ó¥È¥Ó¥È¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ö¥Ó¥È¥Ó¥È¡×¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡¢¤â¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î²Î»ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ó¤À¡©¡×¤È¤Þ¤º¹Í¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤ÏºÇ¸å¤Ë¡È¤³¤È¤Ð¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Ï¤³¤Î²Î»ì¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢²¶¤Î¶Ê¤À¡¢¤³¤ì¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§¥¢¥Ï¥Ï¥Ã¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥Ð¡¼¥É¡§°ã¤¦¡© °ã¤¦¡©
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§¤ªÁ°¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥Ð¡¼¥É¡§¤½¤¦¤«¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï²Î»ì¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¥á¥í¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡È¥¹¡¼¥Ã¡É¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¤À¤ó¤À¤óÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡È¤³¤È¤Ð¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¶¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤Ï³Ø¹»¤¬°ì½ï¤Ç¡¢¤â¤¦Ä¹¤¤¤Ä¤¹ç¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ó¤Î¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤Ü¤¯¤é¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡¿¤¤¤Ä¤Ç¤â¾¯¤·Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¶¤é¤¸¤ã¤ó¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤Æ¤µ¡¿Æó¿Í¤Ç¤¤¤è¤¦¡×¤È¤«¡Ö¤Ø¤¿¤¯¤½¤À¤Ã¤Æ¤µ¡¿°ì½ï¤Ë¤¤¤è¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥Ð¡¼¥É¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§°ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡È¤º¤Ã¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¤è¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢Ã±½ã¤Ë¡£¼«Ê¬¤ÏÊÌ¤ËÆ¬¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¶â¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¤Ê¤Ë¤«¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥Ð¡¼¥É¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Î¡È¤³¤È¤Ð¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡É¤Þ¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÃæ¿È¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â¤ª¶â¤ÇÇã¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ö¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¾®Á¬¤¸¤ãÇã¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤À¤ê¤À¤±Æþ¤ì¤Æ¡£¤½¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃµ¤¹²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¥µ¥Ó¤Ç¤ä¤Ã¤È¡È·¯¡É¤Ë²ñ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÌ´¤ÎÃæ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤³¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢²ñ¤Ã¤¿»þ¤ËËÜÅö¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤â¤¦Âç¾æÉ×¤À¤è¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¡Ö¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êª¸ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¶õÁÛ¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡È¤Ê¤Ë¤«Â¤ê¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃ¯¤·¤â¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¶¦´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²»³ÚÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤Ï¥µ¥ó¥Ð´¶¤Î¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥Ö¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§¥ê¥º¥à¡¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¼«Á³¤È½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¤½¤ì¤³¤½¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥Ð¡¼¥É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢1ÈÖºÇ½é¤Î4¹Ô¤Î¤È¤³¤í¤Ï¸µ¡¹¤Î¥ê¥º¥à¡¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤é1¸Ä¥¹¥Í¥¢¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Â¤ê¤Ê¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÌ´¤ò¸«¤ÆËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÉáÄÌ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¨¡¨¡ºÙ¤«¤¤µÍ¤á¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥Ð¡¼¥É¤µ¤ó¤Ï¤¿¤ÀÃ±¤Ë¥Ó¡¼¥È¤ò¹ï¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¿¼¤á¤ë¥É¥é¥à¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÏÃíÌÜ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥Ð¡¼¥É¡§¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ËÜÅö¤Ë¡©¥Ñ¥¿¡¼¥ó·Ï¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ê¤É¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤µ¤ó¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥Ç¥â¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¥É¥é¥à¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢¤è¤ê³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤¦¥É¥é¥à¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤â¸µ¡¹¤Î¥É¥é¥à¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤Í¡©
¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥Ð¡¼¥É¡§ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§¼ê¿ô¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸º¤é¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤½¤ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥Ð¡¼¥É¡§¥·¥Ã¥¯¥ê¤¤¿¡£
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§¤À¤«¤é¡¢¥É¥é¥à¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤«¤â°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥Ð¡¼¥É¡§ËÍ¤ÏÀ¤³¦´Ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤Î²Î¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤ÏÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¼¤Î½Ð¤·Êý¤È¤«¡¢´¶¾ð¤ÎÆþ¤ìÊý¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÈæÎã¤·¤¿¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¡£¡Èº£Æü¤Î¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤ÏMC¤È¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡É¤È¤¤¤¦»þ¤Ï¼«Ê¬¤â¼«Á³¤È´¶¾ð¤¬¾è¤ë¤·¡¢¥ê¥Ï¤È¤«¤ÇÎ®¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»þ¤Ï¥É¥é¥à¤âÃ¸¡¹¤È¤·¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢²Î¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±©ÌÐ¤µ¤ó¡§ËÍ¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ½Ð¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤¬ÄºÅÀ¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¶Ê¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤·¡¢²Î»ì¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ±ó²ó¤·¤Ë²¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë½ª³è¥¯¥é¥Ö¤Î¶Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤ÏÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤³¤ì¤¬ÄºÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤Î¤ªÏÃ¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹»þ¤Ë¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤±¤ì¤ÐÂ¾¤Î¶Ê¤â¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±©ÌÐ¤µ¤ó¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤É¤¦¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡£
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§¡ÖÃÏµåÇË²õ¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¤³¤ì¡¢±©ÌÐ¶Ê¤À¤«¤é¡£±©ÌÐ¤¬¥é¥¤¥Ö¤ÇÍÙ¤ë¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±©ÌÐ¤µ¤ó¡§¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤È·ÏÅý¤¬»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¤·¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä²Î»ì¤âÀäÌ¯¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Ð»÷¤Æ¤¤¤ë¤·¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¡È¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ä¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±ó²ó¤·¤Ë²¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤³¤Î¶Ê¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§¡ÖÃÏµåÇË²õ¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤Ï¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤ÀÌ´¤ÎºÇÃæ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤«¤éQUATTRO¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬»Å»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢ÀÎ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÀäÂÐ¤Ë»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ì´¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³ð¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤¦»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃÏµå¤òÇË²õ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¨¤Ð³ð¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·³ð¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤À¤±¥®¥ã¡¼¥®¥ã¡¼¸À¤¦¥ä¥Ä¤È¤«¡¢»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ä¥Ä¤È¤«¤¬¸½¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¤È¤¤¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¡ÖÃÏµåÇË²õ¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤Ï¡¢¡ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤è¤¦¤¼¡É¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î²Î»ì¤ÏÄ¶¸ì´¶¤ò½Å»ë¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤À¤ó¤À¤ó¥à¥«¥Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤À¤«¤éÅÓÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ï¤ä²Î»ì¤È¤«¡¿¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¿¸ìÏ¤¤µ¤¨¹ç¤¨¤Ð¡¿É¾²Á¤µ¤ì¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ÆÍÁ³¡ÈÁÇ¤Î¼«Ê¬¡É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÊÕ¤ê¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤µ¤ó¤Ï½À¤é¤«¤¯²Î¤¦Êý¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¡ÖÃÏµåÇË²õ¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤ä¡Ö¡»¡»¡»¡»¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¥·¥Ë¥«¥ë¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§²Î¤ÎÉ½¾ð¤¬¤è¤ê¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶Ê¤òºî¤ë¥ì¥Ù¥ë¤¬1¤Ä¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ºÊª¤Î1¤Ä¤À¤Ê¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÏÆÃ¤Ë¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Î»ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²Î¤¤Êý¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëËá¤¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢Àè¤Û¤É¡È±©ÌÐ¶Ê¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ª³è¥¯¥é¥Ö¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï±©ÌÐ¤µ¤ó¤ÎÇÉ¼ê¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â´Ñ¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±©ÌÐ¤µ¤ó¡§·ë¹½¡¢¶Ã¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§·ë¹½¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±©ÌÐ¤µ¤ó¡§¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤µ¤Ã¤ÀÐ·ª¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ù¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐ·ª¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï°ú¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡£¸µ¡¹¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÊÁ°¤ÏËÍ¤Î²£¤ËÀÐ·ª¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾ù¤ê¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤¿¤À¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¶ÊÃæ¤Ç¤âºÙ¤ä¤«¤Ë²»¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±©ÌÐ¤µ¤ó¡§1¶Ê¤ÎÃæ¤Ç3²»¿§¤¯¤é¤¤ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¶Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸«¤»Êý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥É¡¦¥®¥¿¡¼¤È¤«¥É¥é¥à¤È¤«¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï¾ù¤ë¡£¤½¤ì¤ò¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§ËÍ¤Ï1¶Ê¤À¤±¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¿¤é¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï11¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¡×¤È12¶ÊÌÜ¤Î¡ÖÌµÌ¾·Ý½Ñ¡×¡¢¤½¤ì¤Ë1¶ÊÌÜ¤Î¡Ö·àÈ¼¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î3¶Ê¤¬¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¡×¤â¡ÖÌµÌ¾·Ý½Ñ¡×¤â³ëÆ£¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¡×¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¶Ê¤¬½ñ¤¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ëÃæ¤ÇÇÉÀ¸¤·¤¿Çº¤ß¤È¤«¡¢¤¤¤éÎ©¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¶Ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËËÍ¤Ï²Î¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¿¤ê¤¨¤ë¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½ª³è¥¯¥é¥Ö¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¼ê¤ò°ú¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¶Ê¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Ãå¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¡ÖÌµÌ¾·Ý½Ñ¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£²»³Ú¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¸ÉÆÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Î¸ÉÆÈ¤ÏÃ¯¤¬µß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢½ñ¤¯¤Î¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤·¡¢¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤À¤«¤é¡£ÀÎ¤«¤é²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¯¤Æ¤â½ñ¤¯¤³¤È¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»æ¤Ë½ñ¤¯ÉÁ¼Ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬½ª³è¥¯¥é¥Ö¤Ê¤ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¡×¤Î¸å¤Ë¤¢¤¨¤Æ¡ÖÌµÌ¾·Ý½Ñ¡×¤òÆþ¤ì¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖºÇ¸å¤Ë½ñ¤¤¤¿¤Î¤â¡ÖÌµÌ¾·Ý½Ñ¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤Î2¶Ê¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¡×¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤¤Æ²»³Ú¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀÖÍç¡¹¤Ë½ñ¤¯¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÏËÜ¿´¤ò¡¢¤â¤¦¤½¤Î¤Þ¤Þ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤³¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¡×¤«¤é¡È¶ì¤·¤¯¤Æ¤â²»³Ú¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡É¤È²Î¤¦¡ÖÌµÌ¾·Ý½Ñ¡×¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤ä¡ÖÌµÌ¾·Ý½Ñ¡×¤Î¸åÈ¾¤Î¶Á¤Êý¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤ÏÉô²°¤Ç¤º¤Ã¤È¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î´é¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¤òÅÊ¤ó¤À¤ê¡¢¤â¤¦¤ä¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤á¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡ÖÌµÌ¾·Ý½Ñ¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¤¢¤ë¼ï¤Î°Õ»×É½ÌÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Åù¿ÈÂç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÌµÌ¾·Ý½Ñ¡×¤Î¥¢¥¦¥È¥í¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¡¼¤Ê¥®¥¿¡¼¡¦¥½¥í¤âËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥®¥¿¡¼¤ÇÍè¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¡¼¤Êµã¤¥½¥í¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀÐ·ª¡§·ë¶É²»³Ú¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë½ªÃå¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬1ÈÖ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤òÆ¬¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤Î¥®¥¿¡¼¤òÅ»¤á¤ë¤Î¤Ï¤½¤³¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï²¦Æ»Åª¤Ê¥½¥í¤òÃÆ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥»¥ó¥¹¤Î¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤â¤¦1¶Ê¤Î¡Ö·àÈ¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§¡Ö·àÈ¼¡×¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¥Þ¥ó¥¬¤¬¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ºîÉÊ¤ÏÈ¾Ã¼¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼ç¿Í¸øÃ£¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼ç¿Í¸øÃ£¤Ï¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤¤¤¦À¸³è¤òÁ÷¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï½ª³è¥¯¥é¥Ö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¿Í¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢²»³Ú¤¬Ä°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤¬¥Þ¥ó¥¬¤Î¼ç¿Í¸ø¤Îº£¸å¤ÎÀ¸³è¤È¤«¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤È¤«¤ò»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌ£Êý¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤½¤Î¿Í¤ÎÅ¨¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡ÈËÍ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌ£Êý¤Ç¤¤¤ë¤è¡É¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò½ñ¤¤¿¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ÎBGM¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ê¤Ë¤è¤ê¤¤¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é½ª³è¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³Ú¶Ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬1¤Ä1¤ÄBGM¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ö·àÈ¼¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¼«¿È¤¬ºî¤Ã¤¿²»³Ú¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¿ÍÀ¸¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¡Ù¤Ï³§¤µ¤ó¤¬¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³Ú¶Ê°Ê³°¤Ë¤âÎÉ¼Á¤Ê¤â¤Î¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¤æ¤¦¤ì¤¤¡×¤ÏÁ´°÷¤¬¡È¥ª¥Ð¥±´¶¡É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ·ª¡§¥Ð¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤Ç¥ª¥Ð¥±´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¥®¥¿¡¼¤ò¤Ä¤±¤ë¤¦¤¨¤Ç¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤ÈÆÃ¤ËÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡£ÉÔ²º´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â·ë¹½Ä©Àï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤òÏÃ¤¹¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌîÊë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¥®¥¿¡¼¡¦¥½¥í¤ÏºÇ¸å¤Î²»¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î²»¤òÌÄ¤é¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼ç¿Í¸ø¤¬Èô¤Ó¹ß¤ê¤Æ¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦²ò¼á¤ò¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î²»¤òÌÄ¤é¤µ¤º¤Ë¡È¥Ô¡¼¥Ã¡É¤È¤¤¤¦²»¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦1²»¤ÇÃÆ¤¤¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¤Ö¤Ã¤Á¤®¤Ã¤Æ¡¢Í¾±¤¤Þ¤Ç¤âÁí¤Æ¤Ö¤ÁÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥Ð¡¼¥É¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤âÀÐ·ª¤È°ì½ï¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ä¶Ê¤À¤È²ò¼á¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥â¤ÎÃÊ³¬¤Ç¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¬ºî¤Ã¤¿ÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Î¥É¥é¥à¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤ä¤ó¤È»×¤Ã¤¿¤·¡£¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¥É¥é¥à¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤â¤¦·ù¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¡£BPMÅª¤Ë¤¹¤´¤¯ÃÙ¤¤4¤ÄÂÇ¤Á¤È¤«¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¥é¥¤¥É¡Ê¡¦¥·¥ó¥Ð¥ë¡Ë¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤Ë¡Ö¤³¤ì¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤À¤è¤Í¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ö°ã¤¦¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤«¤éÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤½¤¦¤À¤è¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤ÞÀÐ·ª¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤é²ò¼á¤¬°ì½ï¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§¤¢¤È¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÏËÍ¤¬¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Î»ì¤ÇÃæ±ûÀþ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Ãæ±ûÀþ¤Î±Ø¤ÇÅÅ¼Ö¤¬È¯¼Ö¤¹¤ë»þ¤ËÌÄ¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤òÃê¾Ý²½¤·¤¿¤â¤Î¤ò¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¢ö ¥Æ¥Ã¥Æ¥Ã¥Æ¥Ã¥Æ¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ä¥Ä¤Ï²®·¦ÊÕ¤ê¤ÎÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤òÃê¾Ý²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥Ï¥Í¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢2ÈÖ¤ÎÅÓÃæ¤Ç8Ê¬²»Éä¤Î¡Ö¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¡¦¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¡×¤È¤¤¤¦²»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤â±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Î²»¤òÃê¾Ý²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë±¢Ýµ¤Ê´¶¤¸¤¬½Ð¤»¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥µ¥Ö¥ê¥ß¥Ê¥ëÅª¤Ê²»¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢²Î»ì¤¬Á´Éô¤Ò¤é¤¬¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¤¤¤¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§²Î»ì¤Ï»×¹Í¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÊÑ´¹¤¬´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Á´Éô¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤éÈ¯ÁÛ¤ÎË¤«¤µ¤ËÆ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢EDM¤¬¹á¤ë¡Ö¥¨¥¥Á¥«¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¡×¤âÃíÌÜ¤Î1¶Ê¤Ç¤¹¡£
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§¡Ö¥¨¥¥Á¥«¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¡×¤ÏÊÔ¶Ê¤òNamitape¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÊÔ¶Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥®¥¿¡¼¤À¤±Æþ¤ì¤Æ´°À®¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë²Î»ì¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¡¢¡È¥¯¥é¥Ö¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡¢·¯¤µ¤¨¤¤¤ì¤ÐÍÙ¤ê¤¿¤¤¤«¤é¹Ô¤¤Þ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¡¢¤À¤«¤é²Î»ì¼«ÂÎ¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¾ð¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦Æü¤ÎÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¥ä¥Ä¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¥é¥¥é¤Ê¥À¥ó¥¹¡¦¥Õ¥í¥¢¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢²»³Ú¼«ÂÎ¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¥é¥¥é¤À¤±¤É¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÆü±¢¼Ô¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤Î¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡È¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ç¡¢Ì¯¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÇ¤Á¹þ¤ß¤ò²¡¤·½Ð¤·¤¿³Ú¶Ê¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷OK¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â½ª³è¥¯¥é¥Ö¤Î¶¯¤ß¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¡Ù¤Ï¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏ¤òÁý¤·¤¿½ª³è¥¯¥é¥Ö¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÉ¬Ä°¤Î°ìºî¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤¬´°À®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥Ð¡¼¥É¡§ËÍ¤é¤âÌµ»ö5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é6¼þÇ¯ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢11·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤ÆÅìÌ¾ºåQUATTRO¥Ä¥¢¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£QUATTRO¤È¤¤¤¦·ë¹½Ì´¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬Ã£¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÂ»¤ò¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½ª³è¥¯¥é¥Ö¤¬ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤À¤Ê¤È»×¤ï¤»¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
±©ÌÐ¤µ¤ó¡§¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½ª³è¥¯¥é¥Ö¤ÎÃæ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ë¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¤æ¤¦¤ì¤¤¡×¤È¤«¡Ö¥¨¥¥Á¥«¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¡×¤È¤«¤ò¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡£¥é¥¤¥Ö¡¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬Ã£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤«¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤ÀÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤Ì¤ÃÎ¤Î¤È¤³¤í¤ò¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤¬¼«Ê¬Ã£¤â³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê½ª³è¥¯¥é¥Ö¤ò¸«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀÐ·ª¡§QUATTRO¥ï¥ó¥Þ¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£²ó¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¤Æ¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄ©Àï¤·¤¿1Ëç¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âº£¤Þ¤Ç¤ÎÏÈ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ËÂª¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ä©Àï¤·¤Ê¤¤¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëQUATTRO¥ï¥ó¥Þ¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ßÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯Âç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ú¶ÊÃ£¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â´Þ¤á¤¿É½¸½ÊýË¡¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡§QUATTRO¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼¤ò·è¤á¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÏQUATTRO¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬Ã£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµÍý¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¤À¤¤¤ÖÄ©Àï¤Ç¤¹¤·¡¢ÌµÃã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¿Í¤Ë¤¹¤´¤¯Ä°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¶Ê¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤ÎÉð´ï¤Ï¡¢²»³Ú¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î²¸¤ËÊó¤¤¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤¤¶Ê¤ò½ñ¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¹Í¤Î¤â¤È¤Ë¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î½ª³è¥¯¥é¥Ö¤Î´Ý¤ò¤è¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÆÏ¤±Êý¤â´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ä°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤·¤¿¤¤¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÂ¼¾å¹§Ç·
Major 1st Full Album¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¡Ù
2025Ç¯10·î1ÆüÈ¯Çä
½é²óÈ×(CD¡ÜDVD)¡¡VPCC-80705 4,950±ß(ÀÇ¹þ)
ÄÌ¾ïÈ×(CD Only)¡¡VPCC-87287 3,300±ß(ÀÇ¹þ)
1.·àÈ¼
2.¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¤á¤¿¤¤
3.¡»¡»¡»¡»
4.¥Ó¥È¥Ó¥È
5.Â¤ê¤Ê¤¤
6.Í©Îî
7.¤â¤¦¤¹¤°¤æ¤¦¤ì¤¤
8.ÃÏµåÇË²õ¤Î¥Þ¡¼¥Á
9.¥¨¥¥Á¥«¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢
10.Îø
11.¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú
12.ÌµÌ¾·Ý½Ñ
