サントリーサンバーズ大阪は6日（月）、「Qoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025」に向けて公開練習を行った。

2024-25シーズンの大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）王者であるサントリー。日本代表キャプテンの石川祐希が所属し、2024-25シーズンの欧州チャンピオンズリーグ王者であるペルージャと7日（火）、8日（水）の2日にわたって対戦する。

新加入の関田誠大や小川智大、今シーズンからキャプテンに就任した髙橋藍らが約2時間汗を流した（メディア公開は1時間のみ）。6対6の練習では、リベロを本職とする喜入祥充が同じくリベロの藤中颯志と同じチームに入り、アタックやサーブを放つ場面もあった。

公開された練習ではセッター関田、リベロ小川、ミドルブロッカーに小野寺太志と佐藤謙次、アウトサイドヒッターにデアルマス アラインと髙橋藍、オポジットにドミトリー・ムセルスキーが入ることも多く、このメンバーが明日の一戦で先発する可能性がありそうだ。

サントリーとペルージャの一戦は、7日と8日いずれも19時開始。両日ともにCSフジテレビONEで放送されるほか、7日の試合は地上波フジテレビ系列でも放送される。