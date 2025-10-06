ホロライブ・さくらみこ、電撃卒業した火威青との別れに悲しみ「大好きだったの」 ファンも涙「唯一無二の存在だった」
「ホロライブ」所属のVTuber・さくらみこさんが、自身の配信で、3日に電撃卒業した同事務所の火威青さんについてコメント。彼女への思いを語ると、ファンからも「ガチで戻ってきてほしかった」など悲しみの声が上がった。
【動画】青さんの電撃卒業を知り心境を吐露するみこさん（4：46：36ごろ）
青さんは、音楽アーティストVTuberグループ「ReGLOSS」のメンバーとして2023年にデビュー。2025年3月には適応障害と診断され活動を休止していたが、今月3日に事務所が卒業を発表し、同日付で退所となった。
卒業配信や卒業ライブもなく突然の別れとなったことについて、みこさんは「ショックだった」と心境を告白。続けて「ああいう面白くて誰でもイジれて、それに対してプロレスじゃなくて『やりますよ！』みたいに返してくれるキャラクターって、意外とホロライブでは貴重だったし、みこはそんな青くんが大好きだったの」と、特別な存在だったことを明かした。
さらにみこさんは「すごい戻ってきてほしかった」「ホロメンとして共に活動していた仲間は、ホロライブから去ってもホロメンじゃなくなるわけじゃないからさ、幸せでいてほしい。本当それに尽きますね」と、青さんの今後に幸せを願った。
この言葉を聞いたリスナーからも「唯一無二の存在だったね」「ガチで戻ってきてほしかった」「青くんは本当に誰と絡んでも噛み合う貴重な人だった」「病気のために辞めざるを得ないのが本当に辛いよね」など、悲しみのコメントが相次いだ。
引用：YouTubeチャンネル「Miko Ch. さくらみこ」
